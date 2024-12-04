快訊

曾陪瓊瑤最後公開露面…古巨基尚不知噩耗 妻揭不敢說原因

86歲瓊瑤陳屍住家…初步相驗結果出爐！檢警將遺體發還家屬

駐韓記者第一手觀察：尹錫悅失敗的「政變」笑話

公共工程金質獎出爐 蘭嶼機場跑道整建入列

中央社／ 台北4日電

被視為國內公共工程品質最高榮譽的行政院公共工程委員會「第24屆公共工程金質獎」，得獎名單今天出爐，其中「特優」工程包含蘭嶼機場跑道整建工程、新北市立美術館興建工程，以及八掌溪湖內堤段整體環境營造工程等。

第24屆公共工程金質獎得獎名單今天出爐，共選出70件公共工程品質獎、15件公共設施維護獎、個人貢獻獎9人，及特殊貢獻獎18個單位，預計27日下午在台北市中油大樓國光廳舉行「第24屆公共工程金質獎」頒獎典禮。

工程會指出，今年公共工程品質優良獎「特優」部分，土木類包含交通部高速公路局辦理的第M16標國道1號中沙大橋耐洪與耐震能力提升改善工程暨西螺交流道穿越橋改建工程、交通部民用航空局辦理的蘭嶼機場跑道整建工程、台北市政府工務局新建工程處辦理的瑠公綠廊人行環境改造工程，以及新北市政府養護工程處辦理的112年度提升道路品質計畫新北市人行環境改善工程（第1標）-三重區新北高中周遭人行及通學環境改善工程。

水利類有2件特優，分別為經濟部水利署第五河川分署辦理的八掌溪湖內堤段整體環境營造工程及農業部農村發展及水土保持署南投分署辦理的種瓜坑野溪復育工程；設施類1件，為台灣中油股份有限公司興建工程處辦理的大林石化油品儲運中心清管計量站及一區公用系統統包工程。

建築類2件，分別為新北市政府新建工程處辦理的新北市立美術館興建工程及台中市政府住宅發展工程處辦理的台中市東區東勢子段社會住宅新建工程；公共設施維護管理獎也有1件特優設施，為農業部農田水利署雲林管理處管理的濁幹線林內分水工段及周遭設施。

工程會指出，全國在建公共工程1年約4萬餘件，能受各工程主管機關推薦參選金質獎的工程，都是經過三級品管作業嚴格把關，層層篩選的品質優良案件，獲獎極為難得。

中油 交通部 公共工程 國道 水利署 蘭嶼 金質獎 高速公路

延伸閱讀

桃機三航廈機坪工程受肯定 獲頒「混凝土工程優良獎」

台南實踐街平交道 15日開放機車與行人通行

能源高峰論壇／台電副總陳銘樹：強韌電網雙軌並進

新北營建土石方自治條例 公會盼土石方能逕為交易

相關新聞

高鐵臉書粉專遭盜「已暫時停用」 聖誕節活動也將同步終止

社群媒體遭盜用事件頻傳，台灣高鐵臉書粉絲專頁今天中午也發生盜用情形。高鐵公司表示，已通報鐵路警察局，並與Meta官方聯繫...

明晚間起3地區有雨！下波冷空氣周六報到轉涼 日夜溫差恐達10度

中央氣象署表示，明天白天基隆北海岸、東北部及東部有局部短暫雨，大台北山區及東南部有零星短暫雨，晚間起水氣增多，基隆北海岸...

要盡快就醫！ 醫曝「3種」尿液顏色狀況：恐是身體出問題

上完廁所時，你會注意自己尿液的顏色嗎？開業泌尿科診所朱信誠院長發文指出，尿液本應該是「透明」的，如果身體出問題，尿液的顏色也會發生變化，他分享「3種」尿液異常狀況，並提醒民眾：「如發現尿液異常，要盡快就醫」。

蔬菜價格高檔難下手 陳駿季：農曆春節前可適當回穩

近期蔬菜價格漲多跌少，根據北農統計，今天台北市蔬菜到貨量約1121噸，每公斤平均菜價59.1元，雖然較昨天61.2元偏低...

挺不挺警消組工會？ 洪申翰：可先談結社、協商權

勞動部長洪申翰今在立院衛環委員會備詢，有立委詢問他對於警消、公務人員組工會的態度。洪申翰說，相關法規的主責機關是考試院，...

每個人都獨一無二 唐寶寶春節禮盒傳遞共融、接納精神

農曆新年將近，國人準備選購禮盒贈與親友，唐氏症基金會推出象徵「每個人都是獨一無二」的各式禮盒，今天發表，並宣布由甫獲金鐘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。