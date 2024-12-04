公共工程金質獎出爐 蘭嶼機場跑道整建入列

被視為國內公共工程品質最高榮譽的行政院公共工程委員會「第24屆公共工程金質獎」，得獎名單今天出爐，其中「特優」工程包含蘭嶼機場跑道整建工程、新北市立美術館興建工程，以及八掌溪湖內堤段整體環境營造工程等。

第24屆公共工程金質獎得獎名單今天出爐，共選出70件公共工程品質獎、15件公共設施維護獎、個人貢獻獎9人，及特殊貢獻獎18個單位，預計27日下午在台北市中油大樓國光廳舉行「第24屆公共工程金質獎」頒獎典禮。

工程會指出，今年公共工程品質優良獎「特優」部分，土木類包含交通部高速公路局辦理的第M16標國道1號中沙大橋耐洪與耐震能力提升改善工程暨西螺交流道穿越橋改建工程、交通部民用航空局辦理的蘭嶼機場跑道整建工程、台北市政府工務局新建工程處辦理的瑠公綠廊人行環境改造工程，以及新北市政府養護工程處辦理的112年度提升道路品質計畫新北市人行環境改善工程（第1標）-三重區新北高中周遭人行及通學環境改善工程。

水利類有2件特優，分別為經濟部水利署第五河川分署辦理的八掌溪湖內堤段整體環境營造工程及農業部農村發展及水土保持署南投分署辦理的種瓜坑野溪復育工程；設施類1件，為台灣中油股份有限公司興建工程處辦理的大林石化油品儲運中心清管計量站及一區公用系統統包工程。

建築類2件，分別為新北市政府新建工程處辦理的新北市立美術館興建工程及台中市政府住宅發展工程處辦理的台中市東區東勢子段社會住宅新建工程；公共設施維護管理獎也有1件特優設施，為農業部農田水利署雲林管理處管理的濁幹線林內分水工段及周遭設施。

工程會指出，全國在建公共工程1年約4萬餘件，能受各工程主管機關推薦參選金質獎的工程，都是經過三級品管作業嚴格把關，層層篩選的品質優良案件，獲獎極為難得。