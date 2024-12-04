落實身心障礙者權益保護 機場公司榮獲第22屆金展獎

機場公司致力於完善員工照顧政策與實務作為，展現對身心障礙者權益保障的堅定承諾，建立身心障礙員工的友善進用機制，招募時設置身心障礙者保障名額，獲得第22屆金展獎頒獎典禮「政府典範組」獎項肯定，由機場公司助理副總經理余崇立代表受獎。

機場公司表示，勞動部金展獎是針對提升身心障礙者就業權益而設立的獎項，分為政府典範組、職場共融組、創新服務組、職務再造組等4大類別，旨在表彰推動身心障礙者就業、提升工作環境友善度，以及創造包容性職場的優秀企業、機構和個人，歷來得獎者包括飯店業、電子業、醫院、學校、公務機關等。

機場公司指出，本次獲獎也是繼幸福企業金獎、公部門籌設職場托育設施評比銀搖籃獎等各類人力資源獎項以來，再次在保護身心障礙員工領域獲得肯定。未來將持續努力，打造讓所有員工都能安心的工作環境，也希望藉此獎項拋磚引玉，與機場大聯盟夥伴共同打造完善的就業環境，友善身障員工能安心工作、持續發揮潛能。

機場公司推動心理健康管理策略，員工協助方案（EAPs）已施行多年，以促進員工工作與生活的平衡，也定期追蹤員工健康，提供身心全方位關懷。另外，桃園機場長期定期進行無障礙環境檢視，在員工工作環境中也通盤落實無障礙設計。

機場公司透露，過去也曾推動多項優於法令的福利政策，包括實施彈性上下班時間、給予醫療復健假及育兒支持等措施，並率公部門之先在辦公場域設置托嬰中心與教保中心，協助員工兼顧家庭與工作需求，也惠及機場大聯盟的工作夥伴。