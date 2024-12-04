保障身心障礙者權益 桃園國際機場公司獲金展獎

上完廁所時，你會注意自己尿液的顏色嗎？開業泌尿科診所朱信誠院長發文指出，尿液本應該是「透明」的，如果身體出問題，尿液的顏色也會發生變化，他分享「3種」尿液異常狀況，並提醒民眾：「如發現尿液異常，要盡快就醫」。

2024-12-04 15:52