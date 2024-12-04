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立委指編列太多欲砍水電費 陳駿季：那是農業部的柴米油鹽

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
立法院經濟委員會上午繼續審查114年度中央政府總預算案關於農業部及所屬單位預算部分。圖為農業部長陳駿季。記者曾原信／攝影
立法院經濟委員會上午繼續審查114年度中央政府總預算案關於農業部及所屬單位預算部分。圖為農業部長陳駿季。記者曾原信／攝影

立法院經濟委員會繼續審查114年度中央政府總預算案關於農業部及所屬單位預算，其中立委張啟楷等認為明年度一般行政費用下的水電費1013.5萬浮編，提案減列238萬水電費，回到今年度預算水準。農業部長陳駿季表示，一般行政費用等於農業部的柴米油鹽，建議維持原編列預算數。立委指出，如果農業部斷水斷電，真的會變大新聞。

針對明年度歲出預算，立委張啟楷於一般行政-基本行政工作維持-業務費-水電費，提案減列238萬3000元，減列原因就是因為編列太多，要求回到今年度水準，畢竟政府要帶頭節電節水。立委呂玉玲說，明年度電費增加238萬3000元，應該也要配合政府能源政策的轉型。

立委邱議瑩表示，過去其實不太會刪水電費，因為水電必須隨著電價核實調整，難道要公務員不要上班？認為這樣刪減預算的方式應該要三思。

張啟楷不滿認為，立委兼顧廣大選民的託付監督行政部門，難道不行幫人民看緊荷包和表示意見？

立委陳亭妃緩頰說，水電費因為是實報實銷的必須支出，水電費預算到黨團協商統刪會視調幅狀況來調整，但還是要回頭看現實的狀態，沒水沒電就無法辦公，因此不建議減列水電費，否則農業部斷水斷電就是大新聞。

主席邱志偉說，水電費是例行性支出，建議凍結100萬，要求農業部提出節水節電精進作為報告始得解凍。

張啟楷 水電 農業部

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