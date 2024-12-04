長庚與新加坡新康集團簽署MOU 致力重症病人跨國醫療

長庚醫院深化新南向成果亮眼！11月29日與新加坡HMI新康醫療集團簽署合作備忘錄，雙方確立學術交流與技術合作框架，聚焦質子治療、細胞治療、活體肝臟移植手術及顱顏重建手術等四大核心領域，並計畫定期舉辦學術研討會、推動醫療人員互訪與專業培訓，共同提升台馬醫療技術。

HMI新康醫療集團的總部位於新加坡，於馬來西亞擁有二家醫院，逾20年來，為新加坡、馬來西亞及印尼的病患提供疾病預防與治療服務，是具有指標性的醫療機構。此次合作備忘錄的簽署，象徵雙方共同建構國際化醫療技術交流平台的決心。

長庚醫院名譽主委陳昱瑞與HMI集團CEO Ms Chin Wei Jia共同簽署，當天在馬六甲政府最高首長YAB Datuk Seri Utama Ab Rauf bin Yusoh、主秘YB Dato’Azhar bin Hj Arshad、州議會副議長YB Kerk Chee Yee、HMI集團總裁Gan See Khem 博士、台灣MET執行長吳明彥及衛福部、外貿協會等部門代表見證下，完成簽約儀式。

馬來西亞目前尚未引進質子治療等先進放射技術，重症患者常需要另前往新加坡等鄰國尋求治療。長庚醫院作為亞洲第二家（僅次於日本）、全台灣第一及第二家（林口及高雄長庚醫院）的質子治療中心，已累積10年專業治療經驗。同時，結合樹突狀細胞治療，為癌症病人提供更全面且創新的治療選擇。

長庚醫院在活體肝臟移植與顱顏重建手術方面，手術成功率與術後存活率高於國際水平；在顱顏重建方面，長庚團隊整合整形外科、口腔頜面外科及相關科別，針對複雜顱顏畸形病例展現精準診治與手術能力，已成功幫助許多患者重建生理功能及外觀，重拾生活信心。

長庚醫院與新康集團攜手推動台馬醫療技術融合，促進雙邊醫療資源的有效整合，造福更多重症患者，未來將持續深耕重症病人跨國醫療服務。