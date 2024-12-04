腦神經退化有解？「外泌體」可望瞄準病灶「神救援」

台灣即將邁入超高齡社會，像巴金森氏症等神經退化性疾病患者人數正逐年增加，不過這類疾病並不好醫治。近年來，中國醫藥大學與聖展生技研發團隊運用創新科技研發「外泌體」（Exosomes）新藥，成功開發出針對多巴胺神經元所設計的「單一靶向」外泌體藥物平台dEV-00x，為巴金森氏症治療帶來新希望。最新動物實驗顯示，當原本罹患巴金森氏症的大鼠使用外泌體新藥，運動功能提升近四倍之多，該研發成果為巴金森氏症的治療帶來新希望。

聖展生技副總經理李明撰解釋，由於台灣進入超高齡社會，加上全球許多國家也出現人口老化趨勢，可預期巴金森氏症、阿茲海默症等退化性神經性疾病的病患人數將逐漸增加。

以巴金森氏症為例，這種疾病起因為大腦黑質中的多巴胺神經元退化，進而影響神經傳導物質「多巴胺」分泌；或像阿茲海默症，則是因大腦澱粉樣蛋白毒性侵蝕腦神經，導致腦神經萎縮、退化。由於大腦有血腦屏障的保護，傳統藥物要進入大腦並不容易，而外泌體因為非常微小，且具有高度生物相容性，可通過血腦屏障，發揮精準「運送藥物」功能，提供了另一種治療選擇性。

關於上述巴金森氏症動物實驗，李明撰說明，正常大鼠在滾輪上會有持續跑步，以避免摔落，而這是一種本能行為，當正常大鼠在滾輪上，平均可持續150秒以上；一旦罹患巴金森氏症，因腦神經受損，致使維持平衡、運動功能也都受到損害，大鼠跑滾輪時間只剩大約20多秒，當給予外泌體新藥dEV-001治療8周，大鼠跑滾輪時間從20多秒進步至90秒以上，增長約四倍，他期待這個令人振奮的實驗結果未來也能應用於人體，並有效緩解疾病惡化，嘉惠更多病患。

外泌體功能，如高效快遞車

李明撰分析，外泌體是一種細胞所分泌的囊泡，大小僅30奈米到150奈米，一奈米大約為人類頭髮直徑的十萬分之一，而「外泌體好比一輛快遞車」，可將特定物質如mRNA、蛋白質、促進再生修復的各種小分子物質等遞送到細胞，並產生修復、醫療功效。由於外泌體的粒徑非常微小，因此可穿透大腦血腦屏障，透過外泌體藥物裝載功能，可攜帶小分子藥物直抵腦神經細胞，進而發揮再生修復功效，並減緩巴金森氏症、阿茲海默症等神經退化性疾病惡化。

不過在研發外泌體新藥成分的過程中，研發團隊也面臨多項挑戰。李明撰舉例，為了可精準分析、檢測外泌體的組成、純度，特別耗資千萬添購獨步全台的先進儀器，以提升研發量能，在全球外泌體新藥開發戰場，也能增加競爭力。此外，「維持外泌體成分的穩定」也是研發團隊所積極追求的目標。

「靶向性」功能，讓外泌體成精銳部隊

不只如此，為了讓外泌體新藥成分可精準到達指定部位，研發團隊也透過基因工程技術及AI輔助蛋白結構預測技術讓外泌體具備「靶向性」功能，也就是說當外泌體裝上這樣的導航系統，就會從「天真、幼稚、不受控」（Naive）狀態轉變成有目標、有方向的精銳部隊，並展開運送藥物「神救援」。

李明撰補充，聖展生技的外泌體技術及新藥成分可運用於治療帕金森氏症、阿茲海默症等疾病，目前已根據基礎研究成果申請台灣、歐盟、美國、日本等多國專利。近期內也將啟動更精細的臨床前試驗，為該外泌體藥物平台申請進入臨床試驗做足準備。

在研發量能的提升與製程優化上，以中國醫藥大學台中校區「生醫產學研發大樓」為研發基地，聖展生技與中國附醫外泌體中心協力合作，在雙方攜手努力下，已於2024年啟動符合GLP（Good Laboratory Practice）規範實驗室，並計劃於2026年完成GMP製造產線的建置，以加速國內外IND（Investigational New Drug）的申請，爭取藥物臨床運用機會。

未來外泌體醫療運用，潛力無限

李明撰也期盼透過外泌體創新科技的運用，未來可為巴金森氏症、阿茲海默症病患帶來更多治療選項，同時，也讓靶向性外泌體新藥結合臨床檢測技術，及早介入疾病進程，並為醫界、病患帶來更長遠、更正向的改變。

上述相關成果，也將於12月5日到8日在台北市南港展覽館一館所舉行的「台灣醫療科技展」公開播放，在科技展期間，民眾至展場內中國醫藥大學附設醫院攤位，即可一窺其中奧秘。