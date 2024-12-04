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要盡快就醫！ 醫曝「3種」尿液顏色狀況：恐是身體出問題

聯合新聞網／ 綜合報導
泌尿科診所院長朱信誠分享「3種」尿液異常狀況。示意圖／ingimage
泌尿科診所院長朱信誠分享「3種」尿液異常狀況。示意圖／ingimage

上完廁所時，你會注意自己尿液的顏色嗎？開業泌尿科診所朱信誠院長發文指出，尿液本應該是「透明」的，如果身體出問題，尿液的顏色也會發生變化，他分享「3種」尿液異常狀況，並提醒民眾：「如發現尿液異常，要盡快就醫」。

開業泌尿科診所的朱信誠醫師臉書發文，表示「尿液」的狀況也告訴我們身體的狀況，一般情況下，如果有按時補充水分，尿液理應是「透明」的，如果身體異常，尿液的顏色也會發生變化，他介紹了3種常見的「尿液異常狀況」：

血尿

血尿是相當常見的小便異常狀況，常理來說，血尿的症狀是尿液中含有紅色或粉紅色，原因可能有許多種，包含尿道感染、膀胱感染、泌尿系統結石或尿道損傷，更嚴重的話，血尿可能是是腎臟疾病甚至是癌症的症狀，因此如果民眾發現自己尿液是「紅色」或「粉紅色」，應盡快就醫。

尿液顏色變深

如果尿液的顏色變得很深，像是「橘色」或「咖啡色」，代表身體在發出警訊，通常意味「缺水」。因為身體缺水，尿素濃度增加，尿液顏色就會變得較深，另外，尿液顏色變深也可能是肝臟或膽囊問題的警訊，如果尿液顏色一直很深，且喝很多水也沒用，應盡快就醫。

尿液很多泡泡

如果尿液出現很多「泡沫」或「氣泡」，代表尿液中存在過多的蛋白質，被稱作「蛋白尿」，蛋白尿可能是腎臟問題、糖尿病或高血壓引起的，當然並不是一次泡泡很多就代表有問題，但如果尿液泡泡一直很多，也請盡快就醫。

醫師

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