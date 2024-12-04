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低碳旅遊實踐認證化 日月潭發展首條碳註銷遊程

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部觀光署日月潭國家風景區管理處發展出日月潭第一條碳註銷遊程。圖／日月潭國家風景區管理處提供
交通部觀光署日月潭國家風景區管理處發展出日月潭第一條碳註銷遊程。圖／日月潭國家風景區管理處提供

近年低碳、永續旅遊逐漸成話題，更是不可逆的國際發展趨勢，交通部觀光署日月潭國家風景區管理處為推展國際觀光與永續旅遊，與轄內觀光業者合作，以結合日月潭、集集小鎮自然、人文、生態的低碳深度旅行，發展出日月潭第一條碳註銷遊程「日月潭集集低碳二日遊」。

日月潭國家風景區管理處表示，首條碳註銷遊程規劃以電動輔助自行車、電動船、步道健行等低碳模式，體驗日月潭逐路船騎之旅，並深入集集小鎮探訪里山生活，體驗苔蘚生態瓶DIY，透過旅遊、寓教娛樂方式了解在地人文與食農知識。

日月潭集集低碳二日遊行程委由台灣觀光創新協會循「巴黎奧運模式（ARO模式）」進行產品碳足跡計算，再由台北城市科技大學永續觀光研究中心進行查核，遊程中盡可能減少碳排，選擇低碳排的交通運具如電動船、電動輔助自行車，結合食農教育選擇在地食材以減少碳足跡。

日月潭國家風景區管理處指出，此遊程將每位旅客的碳排放量降至45公斤，較一般自駕旅行減少46公斤，減碳量超過50%。至於遊程中產生無法避免的碳排，透過碳權開發商禾豐碳中和有限公司依照碳排公噸數洽購碳權，並申請獲得國際黃金標準（Gold Standard）的碳註銷證明（Carbon Offset），將低碳旅遊的實踐認證化。

日月潭國家風景區管理處也與參加此次碳足跡計算的業者，包括日月潭戶外運動專家有限公司Onelife、遊牧咖啡、悠森境渡假村、承億文旅潭、兩腳詩集旅活學旅等，共同簽署「永續日月潭—低碳行程」合作備忘錄，盼業者未來在旅遊服務及銷售過程中，從「碳排放」角度思考，找出更好的方案。

低碳 日月潭 碳足跡

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