低碳旅遊實踐認證化 日月潭發展首條碳註銷遊程

近年低碳、永續旅遊逐漸成話題，更是不可逆的國際發展趨勢，交通部觀光署日月潭國家風景區管理處為推展國際觀光與永續旅遊，與轄內觀光業者合作，以結合日月潭、集集小鎮自然、人文、生態的低碳深度旅行，發展出日月潭第一條碳註銷遊程「日月潭集集低碳二日遊」。

日月潭國家風景區管理處表示，首條碳註銷遊程規劃以電動輔助自行車、電動船、步道健行等低碳模式，體驗日月潭逐路船騎之旅，並深入集集小鎮探訪里山生活，體驗苔蘚生態瓶DIY，透過旅遊、寓教娛樂方式了解在地人文與食農知識。

日月潭集集低碳二日遊行程委由台灣觀光創新協會循「巴黎奧運模式（ARO模式）」進行產品碳足跡計算，再由台北城市科技大學永續觀光研究中心進行查核，遊程中盡可能減少碳排，選擇低碳排的交通運具如電動船、電動輔助自行車，結合食農教育選擇在地食材以減少碳足跡。

日月潭國家風景區管理處指出，此遊程將每位旅客的碳排放量降至45公斤，較一般自駕旅行減少46公斤，減碳量超過50%。至於遊程中產生無法避免的碳排，透過碳權開發商禾豐碳中和有限公司依照碳排公噸數洽購碳權，並申請獲得國際黃金標準（Gold Standard）的碳註銷證明（Carbon Offset），將低碳旅遊的實踐認證化。

日月潭國家風景區管理處也與參加此次碳足跡計算的業者，包括日月潭戶外運動專家有限公司Onelife、遊牧咖啡、悠森境渡假村、承億文旅潭、兩腳詩集旅活學旅等，共同簽署「永續日月潭—低碳行程」合作備忘錄，盼業者未來在旅遊服務及銷售過程中，從「碳排放」角度思考，找出更好的方案。