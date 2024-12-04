南韓「最短命」戒嚴終結醫護罷工？專家：頒布戒嚴應謹慎

南韓總統尹錫悅3日深夜無預警宣布戒嚴令，在國會投票表決廢除後，他已於4日凌晨4時半宣布解除戒嚴。南韓深陷醫護罷工潮，戒嚴令第5項要求所有醫護人員返回崗位，引發討論。台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，戒嚴令宣布必須力求謹慎，且要衡量公眾利益與醫療人員權利，否則恐降低醫護士氣。

尹錫悅昨晚以北韓勢力滲透反對黨為由，宣布緊急戒嚴6小時後，今天清晨解除戒嚴，是南韓「最短命」戒嚴，期間軍警一度進入國會，後續國會依法投票決定是否要求解除，在現場的190名議員全票通過解除緊急戒嚴，議長宣布戒嚴令無效。依韓國戒嚴法第5點規定，「所有罷工或離開醫療場的醫務人員，包括居民，須在48小時內返回正常崗位，忠實工作，若有違法行為，將按照戒嚴法處罰。」

洪子仁表示，南韓政府戒嚴法如此規定，應是為了維持醫療服務穩定，保障公共健康、民眾健康權，戒嚴令頒布勢必限制人民自由程度，侵犯醫護人員基本權利，降低醫療同仁士氣，還會面臨倫理挑戰，因此發布戒嚴令必須「謹慎再謹慎」，權衡公眾利益與醫療人員權利，在維持公共健康的同時，也要保障醫護人員權利。

不過，洪子仁也說，戒嚴令頒布通常是遇到戰爭等危及國安的重大事件，政府基於安全與公共利益頒布戒嚴令，包含醫護人員在內，應該返回工作崗位，這是為了維持公共健康，確保醫療系統穩定發展，不至於因為特殊狀況，影響民眾健康，此舉有其必要，在戰時必須保持醫療機構任性與強度，因此若因類似事件發生時，醫護人員仍要遵守規範，回到醫院工作，提供民眾醫療服務。