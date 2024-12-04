消保處抽驗18件紙類餐飲容器 僅1件標示不合格
行政院消保處今天發布6、7月抽驗市售紙類食品容器18件，有關材質及溶出的品質檢驗全數合格，僅1件的材質、耐熱溫度等資訊標示不合格，已請主管機關裁罰，並要求改善。
台灣外食者眾，行政院消費者保護處發布新聞指出，為確保消費者使用盛裝冷、熱飲料或食物的紙杯、紙碗、紙盒、紙袋的品質，以免影響健康，6、7月在雙北市、桃園市的實體店面隨機抽樣18件容器，進行查核。
品質檢驗方面，消保處說，進行材質的螢光增白劑，以及高錳酸鉀消耗量、重金屬、蒸發殘渣及塑化劑等溶出的檢測，結果全部符合規定。
消保處指出，僅1件樣品未標示材質名稱及耐熱溫度、負責廠商名稱、電話及地址、原產地、製造日期、注意事項等資訊，已由衛生福利部食品藥物管理署請地方政府衛生機關裁罰新台幣3萬元，並要求業者改善完畢。
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