消保處抽驗18件紙類餐飲容器 僅1件標示不合格

最近很流行獨自旅行，一個人出門想去哪就去哪，不需要委屈自己配合旅伴的需求。不過近日有網友發文，表示自己在韓國旅行的過程中發現了獨旅最大的困擾，那就是「不能是小鳥胃！」

2024-12-04 13:37