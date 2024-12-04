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吸引郵輪停泊 港務公司祭旅客服務費全免

中央社／ 台北4日電

為吸引郵輪公司來台港口停泊，港務公司明年及後年祭出不少優惠措施，包含碇泊費全免、部分港口旅客服務費全免等措施。港務公司董事長李賢義說，預計明年郵輪將有618艘次、92.5萬旅客人次。

交通部港務公司今天舉辦2024台灣郵輪論壇，規劃以「亞洲郵輪樞紐－台灣郵輪發展的創新與合作」為主題。

港務公司董事長李賢義致詞表示，根據國際郵輪協會（CLIA）統計，去年全球郵輪旅客量為3170萬人次，已超越疫情之前的2019年、2970萬人次，預估在今年更將達到3470萬人次，成長近9.5%。

李賢義說，台灣郵輪呈現出微笑翻轉，去年台灣港群全年度的郵輪共327艘次、54.7萬旅客人次，已經恢復到疫情前最高峰的一半，今年預計達418艘次、90.5萬人次，旅客人次將恢復至8成以上，依據目前最新預報，明年更再突破為618艘次、92.5萬旅客人次。

李賢義指出，搭乘郵輪來台的外籍旅客人次比例也提升，在2019年共有32.2萬外籍旅客人次，占全部郵輪旅客比例31%，而去年31.8萬人次，占比高達58%，今年也預估將有超過30萬的外籍旅客人次，成功帶動觀光商機。

為了吸引郵輪停靠，港務公司也加大優惠措施力道，港務公司總經理王錦榮指出，114及115年港務公司將持續提供國際客船優惠措施，吸引郵輪來台。

港務公司表示，在碇泊費部分包含基隆等8個港口，只要符合首航且一程多港就可全免，台北、蘇澳、台中、安平及花蓮等港口旅客服務費全免，基隆、高雄跟澎湖只有達到目標航次後，從第1航次開始旅客服務費5折。

另外，為了推動基隆跟高雄雙母港，港務公司說，以高雄母港前2次的旅客服務費打7折，3航次以上全免；母港操作外籍旅客佔比達全船旅客30%以上，每名旅客旅客服務費減免100元，適用港口為基隆跟高雄。

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