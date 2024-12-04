自助加油時要注意這個眉角 以免吸入揮發性有機物

為減少加油站排放的揮發性有機物（VOCs）對環境與健康的影響，南市加強推動油氣回收管制措施，今年已完成30站次抽測作業，合格率提升5%，透過加強加油站油氣回收設備的稽查，確保油氣回收設備維持高效運作，為市民的健康與環境品質把關。

環保局長許仁澤指出，油氣回收設備是減少加油站VOCs排放的重要措施，市府將持續加強稽查力度，並輔導業者提升設備效能，確保最佳的油氣回收效果。他也提醒，隨著自助加油逐漸普及，民眾在自助加油時應先緩慢插入油槍，穩定後再按下加油把手，並在油表跳停時即時鬆開，避免油氣揮發。

環保局統計，目前執行檢測的加油站當中，油氣回收設備平均合格率97%，遠高於法規規定的70%，相較去年92%的合格率有顯著提升，顯示強化監督與輔導奏效，加油站的揮發性有機物溢散問題逐漸改善。

加油站排放的揮發性有機物如苯、甲苯等，會對人體造成危害，長期暴露可能引發呼吸道疾病、神經系統損傷，甚至增加罹患癌症的風險。環保局表示，為進一步降低排放量，除持續加強稽查，也呼籲民眾加油時「跳停就好」，減少不必要的油氣揮發，保護自己和他人的健康。

環保局強調，改善空氣品質需要政府和企業的努力，也需要市民的配合。呼籲從日常生活中做起，選擇環保友善的消費方式，例如正確加油習慣，共同減少油氣排放。另外也呼籲加油站業者定期檢測與維護油氣回收設備，確保設備運作正常，共同為改善空氣品質努力。