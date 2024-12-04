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2025台灣燈會桃園登場 首座主題燈組今桃機二航廈亮相
「2025台灣燈會」將於明年2月12日（元宵節）至2月23日於桃園登場，交通部觀光署今與桃園國際機場股份有限公司，在桃園國際機場第二航廈1樓接機大廳北側設置首座台灣燈會主題燈組，預告「2025台灣燈會」將啟動。
觀光署表示，「2025台灣燈會」明年2月桃園登場，桃園機場作為台灣的國門，更肩負迎接國際旅客的重任，機場公司邀請曾多次獲得國際獎項的傳統燈藝師藍永旗，為桃園國際機場第二航廈打造主題燈組，讓旅客入境時，便能體驗燈會氛圍。
觀光署指出，桃園機場燈組設計使用半球狀外框，並融入元宵節的文化意象，旅客可進入球體內部與主題燈組合影；主燈兩側則放置2座象徵性燈飾，一座是台灣觀光大使「喔熊組長」，另一座是與燈會生肖主題呼應的旅行小蛇，代表著蛇年的吉祥與祝福。
觀光署署長周永暉表示，台灣燈會是台灣年度最具代表性的大型文化盛會，每年吸引眾多國內外旅客參觀，「2025台灣燈會」主燈展演場（A18展區）將從「宜居友好之樂、永續國際之善、頂尖創新之聚」各項概念延伸至燈區，展出1座主燈、2大副燈及6大燈區；光的遊戲場（A19展區）則是以5大燈區及串聯燈廊打造「光影交織的幸福城市」。
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