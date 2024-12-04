今年來台郵輪帶動90.5萬旅客 估可恢復疫情前8成

台灣港務公司主辦的「2024台灣郵輪論壇」今登場，以「亞洲郵輪樞紐－台灣郵輪發展的創新與合作」為主題進行專題演講。台灣港務公司董事長李賢義表示，今年來台郵輪預計達到418艘次，帶來90.5萬人次，旅客恢復至疫情前8成以上，明年預計將達到618艘次、92.5萬旅客人次。

疫後郵輪市場逐漸恢復正軌，台灣港務公司預估，今年郵輪來台旅客數將恢復至疫情前高峰的8成。郵輪公司代表會中表示，台灣位於亞洲郵輪重心，十分看好台灣市場，無論向北發展日韓航線或往南發展東南亞航線都相當合適，未來將持續推出更多樣的旅遊航程。

李賢義指出，隨著全球旅遊業復甦，國際郵輪協會（CLIA）統計，去年全球郵輪旅客量為3170萬人次，已超越疫情前2019年2970萬人次，預估在今年更將達到3470萬人次，成長近9.5%。

李賢義表示，去年來台郵輪共有327艘次，帶來54.7萬旅客人次，恢復至疫情前一半；今年預計達到418艘次，帶來90.5萬人次，旅客恢復至疫情前8成以上，明年預計將達到618艘次、92.5萬旅客人次。此外，搭乘郵輪來台的外籍旅客比率也逐漸提升，疫情前郵輪外籍旅客32.2萬人次，占比31％；去年31.8萬人次，占比達58％，今年預估也將超過30萬人次。

交通部常務次長林國顯論壇中表示，交通部透過與各地方政府攜手，打造港區與城市之間的無縫銜接，確保郵輪旅客能夠便捷地從港口進入市區，探索當地的美食、文化和歷史景點，使郵輪旅遊與地方觀光實現雙贏。