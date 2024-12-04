故宮百年紀念品還是金條和郵票？立委批老掉牙沒吸引力

故宮明年迎來建院百年，規劃「故宮 100+院慶」系列。立院教委會今審故宮預算，多位立委質疑故宮百年院慶規劃缺乏亮點，希望能推出吸睛的文創商品吸引大眾目光。故宮院長蕭宗煌表示，明年故宮將舉辦「甲子萬年」院慶特展，透過精選展件訴說故宮過去重要的歷史時刻，但文案尚未曝光 ；希望透過「故宮 100+」重新檢視與盤點故宮，當作「故宮重新出發的開始」。

蕭宗煌表示，希望透過「故宮 100+」系列活動，全面回顧故宮的典藏、歷史，展現研究、科技、文創量能，也期待各界人士一起重新發現故宮，迎接下一個百年盛景。

洪孟楷表示，2019年扣掉陸客，故宮外國遊客的數量還有300萬。目前故宮外國遊客的數量只有70萬，不到疫情前的三分之一，希望故宮能結合各部會的力量一起推動文化觀光、吸引外國遊客來台。他詢問蕭宗煌，明年故宮百年院慶，有沒有什麼文創商品，是讓國人或者是外國人士來台灣，一定非買不可的?蕭宗煌回應，目前與中華郵政出版故宮百年郵票、包括蘇東坡書赤壁賦的整套郵票，此外還與中央造幣廠合作紀念金條等。「有吸引力嗎？」洪孟楷認為，這些都是「老掉牙」的紀念品。

洪孟楷表示，故宮是否能夠借用民間創意、或是參考國際大型博物館，讓明年的故宮百年推出每個人來故宮必買不可的商品。他希望故宮百年紀念文創商品能夠結合故宮文物精神與人民日常生活，讓國際觀光客覺得「來台灣沒來故宮就白來了，來故宮沒買就白來了」。蕭宗煌承諾，會請行銷處同仁動動腦。

立委柯志恩表示，故宮國際遊客下降，更該在文創商品領域努力，增加亮點與做好行銷。但如今故宮委託合作文創商品的承銷商，竟然是五年來最低，網路商城的銷售量也一直往下掉。她指出，不管是郵票或金條，都不是對普羅大眾具吸引力的文創商品。像過去把「朕知道了」做成紙膠帶或放在行李袋上，才是大家都買得上手並引領風潮的成功例子。