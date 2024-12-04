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京都楓紅吸引人潮 日旅達人夜楓僅推薦一處原因曝

聯合報／ 記者陳智華 / 台北即時報導
日本京都清水寺是熱門觀光景點，紅葉季節人潮更多。記者陳智華 / 攝影
日本京都清水寺是熱門觀光景點，紅葉季節人潮更多。記者陳智華 / 攝影

最近正值日本京都紅葉季節，不少人前往賞紅葉（楓），有的景點還有銀杏，非常美。不少寺廟除了白天場，還有夜間拜觀或夜間點燈，民眾可以賞夜楓，感受與白天不同的紅葉之美及夜間浪漫、靜謐甚至神秘的氛圍。日旅達人林氏璧稍早在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，他最推薦的京都夜楓是東寺夜間拜觀。

林氏璧說，2022年關西賞紅葉的最後一天，因為幾天來太多網友推薦東寺夜楓，所以他在回東京的最後一晚硬是把他排進行程。看完完全能理解為何大家這麼推薦此處。

林氏璧指出，大熱門的清水寺，永觀堂美則美矣，但人馬雜沓呼聲震天，真的很難靜下心觀賞，或是取景。

林氏璧說，以價制量的平等院（他還沒去過）和東福寺（今年沒有舉辦），人當然就少了，但價格較貴，是否值得端看個人價值觀。其中拜觀費用中等，動線清楚，相對人不會這麼多的，就是東寺了。看著映照在瓢箪池中的紅葉和五重塔，美呆了。

至於今年夜間拜觀相關資訊，林氏璧指出，今年東寺夜間拜觀到12月8日。清水寺只要500yen，真的是超佛心。人超多。永觀堂：700yen，也算佛。人爆炸多。（以上兩者比去年各增加100yen，然後今年的夜間拜觀已經結束）

林氏璧說，高台寺：600yen，比夜櫻好看許多，還有3D投影秀，到12月15日。東寺：1000yen。北野天滿宮御土居：1200yen，到12月8日。平等院鳳凰堂：1500yen（有限制人數，非常悠閒，僅周末有）。東福寺：3000yen（今年沒有舉辦）。

每年秋天到冬天，日本吸引很多國內外觀光客前往賞楓（紅葉）。記者陳智華 / 攝影
每年秋天到冬天，日本吸引很多國內外觀光客前往賞楓（紅葉）。記者陳智華 / 攝影
日本京都永觀堂紅葉季節，吸引很多國內外遊客。記者陳智華 / 攝影
日本京都永觀堂紅葉季節，吸引很多國內外遊客。記者陳智華 / 攝影
日本京都清水寺是熱門觀光景點。記者陳智華 / 攝影
日本京都清水寺是熱門觀光景點。記者陳智華 / 攝影
日本京都永觀堂秋冬紅葉季節，風景更為優美，是賞楓（紅葉）名所。記者陳智華 / 攝影
日本京都永觀堂秋冬紅葉季節，風景更為優美，是賞楓（紅葉）名所。記者陳智華 / 攝影
日本京都嵐山天龍寺是賞楓（紅葉）名所，紅葉已經見頃，是最佳觀賞期。記者陳智華 / 攝影
日本京都嵐山天龍寺是賞楓（紅葉）名所，紅葉已經見頃，是最佳觀賞期。記者陳智華 / 攝影
日本京都永觀堂也是賞楓名所。記者陳智華 / 攝影
日本京都永觀堂也是賞楓名所。記者陳智華 / 攝影
日本京都清水寺清水舞台整修完成，吸引很多觀光客前往。記者陳智華 / 攝影
日本京都清水寺清水舞台整修完成，吸引很多觀光客前往。記者陳智華 / 攝影

京都 日本 林氏璧

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