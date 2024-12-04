京都楓紅吸引人潮 日旅達人夜楓僅推薦一處原因曝

最近正值日本京都紅葉季節，不少人前往賞紅葉（楓），有的景點還有銀杏，非常美。不少寺廟除了白天場，還有夜間拜觀或夜間點燈，民眾可以賞夜楓，感受與白天不同的紅葉之美及夜間浪漫、靜謐甚至神秘的氛圍。日旅達人林氏璧稍早在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，他最推薦的京都夜楓是東寺夜間拜觀。

林氏璧說，2022年關西賞紅葉的最後一天，因為幾天來太多網友推薦東寺夜楓，所以他在回東京的最後一晚硬是把他排進行程。看完完全能理解為何大家這麼推薦此處。

林氏璧指出，大熱門的清水寺，永觀堂美則美矣，但人馬雜沓呼聲震天，真的很難靜下心觀賞，或是取景。

林氏璧說，以價制量的平等院（他還沒去過）和東福寺（今年沒有舉辦），人當然就少了，但價格較貴，是否值得端看個人價值觀。其中拜觀費用中等，動線清楚，相對人不會這麼多的，就是東寺了。看著映照在瓢箪池中的紅葉和五重塔，美呆了。

至於今年夜間拜觀相關資訊，林氏璧指出，今年東寺夜間拜觀到12月8日。清水寺只要500yen，真的是超佛心。人超多。永觀堂：700yen，也算佛。人爆炸多。（以上兩者比去年各增加100yen，然後今年的夜間拜觀已經結束）