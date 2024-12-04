健保NGS終身一次、自費額度各不同 台癌手冊助病友選擇

衛福部健保署今年5月起有條件給付次世代基因定序（NGS）癌症病人可利用該檢測，找出致病基因，以相應的標靶藥物進行治療。不過，給付原則是終身僅能使用一次，該於罹癌何種階段使用成為關鍵。為此，台灣癌症基金會發行衛教手冊，幫助民眾做出選擇。專家指出，不同檢測套組各有其優缺點，病患應與醫師討論，分析利弊再做選擇。

台灣癌症基金會日前舉辦「2024精準治療大未來趨勢論壇」。國衛院癌研所研究員級主治醫師李健逢說，早年癌症治療以癌別區分治療模式，隨精準醫療發展，癌症治療轉變為以基因為標用藥，不同癌別也會檢出同一種基因突變，建議癌友與醫師討論是否適合接受檢測，並在符合資格的醫院接受檢測，因健保終身僅給付一次NGS檢測，最佳使用時間應是「初診斷」與「復發時」。

台大醫院雲林分院精準醫學中心主任陳崇裕說，NGS可分為「廣泛型」、「一般型」2大類，前者費用較高，屬於全面性檢測，可檢測出少見的基因突變型，作為治療重要指引；一般型NGS檢測項目較少，主要針對標靶藥物相關基因檢測，例如，EGFR、ALK、MET類標靶藥物，而決定做基因檢測前，可以先詢問主治醫師，由醫師評估適合的檢測。

嘉義長庚醫院血液腫瘤科主治醫師官鋒澤說，健保NGS給付僅在特定腫瘤及狀況下，採定額給付方式，病人仍須部分自費，不同檢測套組有其優缺點、適用情形與費用額度，如何選擇大、中、小套組是關鍵，建議癌友與醫師充分討論，了解各種治療利弊。

台灣癌症基金會蒐集癌症病友意見，了解癌症病友對於NGS的問題主要在三大面向，NGS檢測如何做、NGS檢測時機，以及健保或商業保險的給付情形，針對病友常見問題，台灣癌症基金會發行「了解NGS次世代基因定序 癌症精準治療新利器」衛教手冊，幫助病人了解NGS與精準醫療。民眾可至台灣癌症基金會官網下載。