中國大陸進口大閘蟹戴奧辛超標 高標檢驗近8年成效曝

中國大陸進口的中華絨螯蟹（大閘蟹），近8年累計14批「世紀之毒」戴奧辛超標，其中1批為昨天公布，目前能申請輸入來台的中國大陸養殖場共16家。因為大閘蟹是活體輸入，考量業者需保持鮮度，准許簽訂「具結放行」，但過去曾發生業者涉嫌拿死蟹及冷凍蟹蒙混調包，衛福部規定，輸入時需繳交產品市值4倍的保證金，「偷賣的話絕對得不償失」。

食藥署副署長林金富今天在例行記者會上說，中國大陸大閘蟹自96年7月3日起，在邊境採100%逐批查驗，統計近8年查獲中國大陸大閘蟹違規狀況，分別為106年4批、107年8批、111年和113年各1批，因為輸入的是活體，需要「具結放行」，也就是產品入關後完成取樣，將大閘蟹存放在租賃倉庫等候報告，合格才可販售。

具結後會有相當嚴密的監察過程，林金富指出，會有專人「跟車」到具結地點，放好之後會拍照、上鎖，並由地方衛生局24小時內到場複核，報告出爐後才可放行，且由於業者需要繳交4倍保證金，也就是一隻市價1000元的螃蟹，保證金就高達4000元，「偷賣的話絕對得不償失」。

衛福部食藥署昨公布，定碁有限公司從中國大陸輸入的大閘蟹，戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總含量超標，製造廠（養殖場）為湖北省監利福民水產品有限責任公司，不合格產品共1萬4652公斤，全數退運或銷毀。

戴奧辛在環境中不易消散，又被稱為世紀之毒，如果養殖環境不佳就可能影響水產品，被暫停的養殖場如要重新輸台，必須提出提出改善措施，並由我方前往查核通過，目前核准輸台的養殖場共16家。

本批產品檢出戴奧辛9.2皮克／克濕重（pg WHO-TEQ/g wet weight）、戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和10.6皮克／克濕重，依「食品含戴奧辛及多氯聯苯處理規範」，戴奧辛限值為3.5皮克／克濕重、戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和限值為6.5皮克／克濕重。