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影／南韓戒嚴6小時落幕 桃機赴韓旅客照常出發

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
南韓昨天晚間緊急宣布戒嚴，短時間即宣布解嚴，圖為桃機出發前往韓國的旅客正在辦理登機手續。記者黃仲明／攝影
南韓昨天晚間緊急宣布戒嚴，短時間即宣布解嚴，圖為桃機出發前往韓國的旅客正在辦理登機手續。記者黃仲明／攝影

南韓昨天晚間緊急宣布戒嚴，6個小時就宣布解嚴，今天上午桃園國際機場出發前往韓國旅遊的旅客遊興未減，提及南韓戒嚴一事，大部分的旅客都表示不擔心，還有人開心因此賺到比較好的匯率，僅有一名徐姓遊客覺得擔心，但機票跟住宿都已經付錢了，只好硬著頭皮出發。

南韓總統尹錫悅昨晚以剷除親北韓勢力為由宣布戒嚴令，但約6小時後宣布解除戒嚴。一名男性旅客表示，昨晚看新聞的時候知道南韓宣布戒嚴，認為這個時候去並不會受到影響，而且戒嚴已經結束了，這個時候去的人反而賺到，因為韓圜貶值，匯率還比較好。

徐姓旅客指出，昨天晚上看到新聞的時候其實有點傻眼，但這次跟朋友一起去韓國自由行6天，來回機票跟住宿都已經訂了，雖然覺得有點可怕，還是硬著頭皮出發，應該會沒事。還有一名女性旅客則說，沒有看到韓國政府現在對旅遊業有什麼限制，但也是會擔心到時候鎖國，就不知道可不可以回的來了。

南韓昨天晚間緊急宣布戒嚴，短時間即宣布解嚴，今天從桃機出發前往韓國的航班並未受到影響。記者黃仲明／攝影
南韓昨天晚間緊急宣布戒嚴，短時間即宣布解嚴，今天從桃機出發前往韓國的航班並未受到影響。記者黃仲明／攝影

南韓戒嚴

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