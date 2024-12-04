影／南韓戒嚴6小時落幕 桃機赴韓旅客照常出發

南韓昨天晚間緊急宣布戒嚴，6個小時就宣布解嚴，今天上午桃園國際機場出發前往韓國旅遊的旅客遊興未減，提及南韓戒嚴一事，大部分的旅客都表示不擔心，還有人開心因此賺到比較好的匯率，僅有一名徐姓遊客覺得擔心，但機票跟住宿都已經付錢了，只好硬著頭皮出發。

南韓總統尹錫悅昨晚以剷除親北韓勢力為由宣布戒嚴令，但約6小時後宣布解除戒嚴。一名男性旅客表示，昨晚看新聞的時候知道南韓宣布戒嚴，認為這個時候去並不會受到影響，而且戒嚴已經結束了，這個時候去的人反而賺到，因為韓圜貶值，匯率還比較好。