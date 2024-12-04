獨旅好自在…她嘆餐點吃不完超可惜 網提3大麻煩：比吃更困擾

最近很流行獨自旅行，一個人出門想去哪就去哪，不需要委屈自己配合旅伴的需求。不過近日有網友發文，表示自己在韓國旅行的過程中發現了獨旅最大的困擾，那就是「不能是小鳥胃！」

原PO在PTT發文，表示自己安排了超多吃東西的行程，結果發現自己根本無法吃完，都只吃了一半就覺得很飽，讓她覺得很可惜。同時她也好奇，網友們在獨旅的過程中是否遇過其他令人困擾的地方。

文章引來大量網友留言，不少人認為吃飯確實是獨旅時的一大麻煩，「獨旅最麻煩就是每個都想吃，但一次只能點一份，不然吃不下」、「真的！想吃不同口味但只能點一份」、「想去合菜餐廳吃飯不方便，這種幾乎都沒單人套餐」、「韓國就是妥妥獨旅不友善國家啊，不要說炸雞兩人份起跳，燒肉烤肉店看你一個人根本不給你進去，人蔘雞也是大鍋的」。

也有網友認為獨旅時沒人幫忙顧行李令人頭痛，「麻煩的是行李，有的廁所行李進不去，吃從來不是問題」、「沒人顧包包困擾+1，行李多要進廁所很不方便，有的還沒掛鉤」、「如果拖著行李箱要上廁所的話會沒人顧很麻煩，有些又推進不去」。對此，有網友分享可以使用寄物櫃，「沒人顧包包或行李箱的問題，我用投幣式寄物櫃解決」。

還有網友表示，獨旅時的孤獨感也需要克服，「一個人旅行，在人生地不熟的國外，會覺得特別孤單」、「我覺得國外獨旅的困擾就是無法分享當下體驗到的美好」、「停下來喝個咖啡時，沒人聊天分享，只能滑手機，真的會覺得好可惜」。因此有網友分享如何在旅途中認識朋友，「獨旅我常常住青旅，順便認識人，即使只是閒聊也蠻有趣的」。

此外，有網友提到一個人不方便拍照，「不好拍全身照」、「找不到人幫忙拍照」、「我也覺得拍照才是最大問題 」。