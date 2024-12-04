快訊

專訪／一餐只吃8顆蘋果！奧運國手黃筱雯透露控制體重魔鬼菜單

聽新聞
0:00 / 0:00

攝護腺肥大解尿不適 65歲男因這項新手術獲改善

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院泌尿科醫師周聖峰說，微創水蒸氣消融術是目前治療攝護腺肥大的新技術。圖／長安醫院提供
長安醫院泌尿科醫師周聖峰說，微創水蒸氣消融術是目前治療攝護腺肥大的新技術。圖／長安醫院提供

1名65歲男性長期有排尿不順困擾，最近甚至出現急性尿滯留，醫師檢查發現，他的攝護腺肥大，經施以「微創水蒸氣消融術」治療，超音波顯示攝護腺體積顯著縮小，排尿速度也明顯改善，也擺脫了尿管的日子。

長安醫院泌尿科醫師周聖峰說，許多男性在60歲以後容易出現尿流變弱、解尿分多段、需用力、小便後尚有餘尿，以及日、夜間尿次數增加或有小便急迫不能忍耐等問題，這往往是攝護腺肥大的警訊。若不及時治療，可能進一步導致膀胱無力、膀胱產生憩室、膀胱結石，甚至尿液回流至急性腎損傷等嚴重後果。

他說，微創水蒸氣消融術是目前治療攝護腺肥大的新技術，它利用高溫水蒸氣注入肥大的攝護腺組織中，利用熱能讓增生組織逐漸萎縮並被吸收。相較於傳統手術，微創水蒸氣消融術具有手術時間短、麻醉風險大幅下降、出血少、恢復快等優點，且不較影響性功能，特別適合年長或有慢性病的患者

患者術後1周成功移除導尿管，追蹤檢查顯示，小便流速和排尿情況都有顯著改善，原本的餘尿量也減少了。他感激地說，這次治療不僅讓他擺脫尿管的束縛，也讓他重新找回生活的自由與舒適。

周聖峰說，攝護腺肥大與飲食習慣、生活方式和家族病史息息相關。喜歡肉食、體重過重、有心血管疾病或家族病史的男性，是高風險族群。一旦出現頻尿、排尿困難等症狀，應盡早就醫檢查，避免延誤病情。微創水蒸氣攝護腺消融術的引入，為攝護腺肥大患者提供了更安全、精準的治療新選擇，重拾生活品質。

患者 醫師

延伸閱讀

台大新購Nvidia超級電腦 AI模擬病患身體 手術更精準

婦人眼模糊累？直線看成扭曲驚 部桃醫：黃斑部病變

47歲「麻辣鮮師」女星罹大腸癌 許願祈求開刀順利

田蕊妮肺腺癌台灣動手術讚「醫療很好」 老公杜汶澤貼心打點陪伴

相關新聞

中國大陸進口大閘蟹戴奧辛超標 高標檢驗近8年成效曝

中國大陸進口的中華絨螯蟹（大閘蟹），近8年累計14批「世紀之毒」戴奧辛超標，其中1批為昨天公布，目前能申請輸入來台的中國...

流感公費藥劑12月15日擴大使用 身邊有發病者可公費用藥

流感尚未進入流行期，但本流感季重症及死亡數已雙雙創下近10年同期新高。衛福部疾管署發言人曾淑慧指出，預估流感將在12月中...

獨旅好自在…她嘆餐點吃不完超可惜 網提3大麻煩：比吃更困擾

最近很流行獨自旅行，一個人出門想去哪就去哪，不需要委屈自己配合旅伴的需求。不過近日有網友發文，表示自己在韓國旅行的過程中發現了獨旅最大的困擾，那就是「不能是小鳥胃！」

健保NGS終身一次、自費額度各不同 台癌手冊助病友選擇

衛福部健保署今年5月起有條件給付次世代基因定序（NGS）癌症病人可利用該檢測，找出致病基因，以相應的標靶藥物進行治療。不...

南韓戒嚴影響旅遊？旅行業者：行程無影響、買氣待觀察

南韓昨天晚間緊急宣布戒嚴，儘管短時間即宣布解嚴，仍有不少人擔心影響赴韓旅遊。有旅遊業者表示，目前韓國團體旅遊行程及買氣未...

蔬菜價格高檔難下手 陳駿季：農曆春節前可適當回穩

近期蔬菜價格漲多跌少，根據北農統計，今天台北市蔬菜到貨量約1121噸，每公斤平均菜價59.1元，雖然較昨天61.2元偏低...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。