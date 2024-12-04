冬季一到就胃痛、腹瀉 醫：這個「壞習慣」增胃炎風險

天氣冷颼颼，民眾喜歡進補來過冬，薑母鴨、羊肉爐等店家人滿為患，國泰醫院消化內科主治醫師陳柏諺提醒，如果一邊吃滾燙食物、一邊配上冷飲，很容易造成胃腸道痙攣性收縮。尤其，重口味的麻辣鍋、韓式泡菜鍋添加過多油鹽，辣油會刺激腸胃，易引發胃發炎、胃食道逆流。

冬天不僅是心血管疾病的好發季節，腸胃問題也大增。陳柏諺說，天氣冷熱變化時，大腦會感受到壓力、影響自律神經，使原有的慢性疼痛惡化。另外，天氣轉換易造成免疫力下降，腸胃較敏感的人，冷空氣會加劇腹瀉、腹痛症狀。

陳柏諺指出，冬天腸胃科門診患者驟增，因為冷空氣會觸發腸胃道的副交感神經、變得敏感，如果蠕動太過頻繁，就會腹瀉一直跑廁所。冬天常吃得多又偏油，火鍋更被視為「暴飲暴食」地雷，不自覺攝取過多熱量，再加上隱藏高脂陷阱的配料、食材，有些人吃到嚴重噁心而掛急診。

「過食會引起腹脹，還會胃食道逆流。」陳柏諺提醒，民眾選擇吃到飽火鍋店打牙祭，對腸胃道來說，是一種「飲食不均衡」的行為，三餐的量忽多忽少，胃酸分泌異常，當出現咳嗽、喉嚨卡卡、胸痛、胸口灼熱等症狀時，已經是胃食道逆流。

冬天常見的腸胃道疾病，還包括病便祕、毒性腸胃炎、消化道潰瘍等。陳柏諺說，秋冬時期，輪狀病毒、諾羅病毒最為活躍，由於冬季待在室內時間變多了，相對增加群聚機會，在密閉的空間常發生集體感染病毒性腸胃炎，民眾要多加注意個人清潔衛生、戴好口罩。

飲食、壓力、生活作息都會引起腸胃不適，陳柏諺提醒，胃痛時，首該先禁食、讓胃休息，多喝溫開水緩和症狀。不要直接吃止痛藥，亂服用藥物可能會讓胃痛情況加劇，並破壞胃黏膜保護力。建議詢問藥師依照指示適當服用胃藥緩解，以及就醫找原因，及早發現胃部是否有更嚴重發炎或病變。