7歲童A型流感引急性壞死性腦病變 中醫針灸助恢復健康

台南一名7歲女童因確診小兒A型流感併發急性壞死性腦病變，一度住進加護病房緊急插管，經相關治療後雖逐漸穩定，但拔管後女童意識仍未恢復，且認知功能也受損，家屬將女童轉至奇美醫院，透過中西醫雙管齊下，治療約3周，認知功能總算改善，目前也持續針灸治療。

奇美醫院中醫部主治醫師陳豪君表示，根據疾管署統計，每年流行的季節性流感病毒以A型H1N1、H3N2及B型流感為主，今年全台從10月起截至11月11日止已累計202例流感併發重症病例，確診病例數及死亡數均為10年同期最高，預計12月將進入流行期。

她提到，流感重症危險徵兆包含呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓、高燒持續72小時等，而兒童危險徵兆還包含不容易喚醒、活動力低下、無法進食、脫水等情況，此時家長就需要特別注意。

陳豪君也說，該名女童起初僅有發燒、咳嗽、活動力不佳等症狀，家屬就近帶至診所看診拿藥，但症狀並未改善，女童隔天突意識模糊、嗜睡等，病況急轉直下，家屬嚇得趕緊送急診，經檢查確診為小兒A型流感併發急性壞死性腦病變。

女童在其他醫院緊急插管入住加護病房，經西醫相關治療後，雖病況逐漸穩定，但意識並未恢復，且認知功能受損、無法進食，四肢肌張力更失調抽蓄，家屬輾轉將女童轉院至奇美醫院，期盼透過中醫針灸輔助治療。

陳豪君指出，女童前後經歷13次的中醫針灸治療，四肢肌張力逐漸獲得改善，同時能認得家人，並開口喊出「媽媽」等聲音，因急性壞死性腦病變引發的症狀漸漸轉好，目前已順利出院返校上課，雖每周仍需到門診針灸，但相較其他同類型恐仍臥床的案例，女童算是恢復良好。

陳豪君強調，預防流感最有效的方式就是遠離病源，多洗手、戴口罩，在外不要用手直接碰觸眼鼻口，若已出現類流感症狀者建議就醫後在家休息，減少出入公共場所、保持室內空氣流通以降低病毒傳播機會。

奇美醫院中醫部提醒，中藥是藥物，具有偏性，建議流感期間不要隨意進補，避免補過頭導致免疫系統過度活化，反而加重病情或延長病程；服用中藥應諮詢專業合格中醫師，針對個人體質量身搭配，才能有效發揮作用。