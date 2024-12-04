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「大雪」將至 小心低溫致4部位疾病 中醫師籲製一物暖身

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
本周五節氣「大雪」報到，陽明馬光中醫診所主治醫師陳柏太表示，此時常見呼吸道、心腦血管、泌尿道、筋骨關節等疾病。本報資料照片
本周五節氣「大雪」報到，陽明馬光中醫診所主治醫師陳柏太表示，此時常見呼吸道、心腦血管、泌尿道、筋骨關節等疾病。本報資料照片

本周五將迎來冬天第三個節氣大雪」，台灣雖然處於亞熱帶氣候，不會看見大雪紛飛的景象，不過仍可以感受到氣溫變化。陽明馬光中醫診所主治醫師陳柏太表示，此時常見呼吸道、心腦血管、泌尿道、筋骨關節等疾病。除了穴道按摩、注意保暖，他建議自製「當歸生薑紅棗茶」調理體質。

陳柏太說，大雪節氣由於氣溫驟降，如果身體內在氣血無法抵禦寒氣刺激，就會產生一系列健康問題，包括感冒、氣管炎等呼吸道疾病，與高血壓、心臟病、中風等，或頻尿、尿急等泌尿道疾病，及筋骨關節方面疾病，如年長者經常在此時感到關節僵硬、疼痛。

陳柏太指出，在大雪節氣期間，人體陽氣容易受損，因此養生的重點在於避寒保暖，以防寒氣侵襲。他也列出5點建議，包括穴道按摩、食補祛寒、勤運動、注意保暖、早睡晚起。

1.穴道按摩：用雙手拇指按壓風池穴，每次3至5分鐘，風池穴位於頸部兩側，能夠驅寒解表、預防感冒，並且有效緩解頭痛、頸部僵硬等不適。每日按壓足三里穴5分鐘，此穴位於膝蓋下方四指寬、肌肉肥厚處，能夠補益脾胃、促進脾胃功能，增強脾胃對於風寒的抵禦能力。

2.食補祛寒：從養生學的角度來看，建議食用溫熱、滋補的食物來對抗寒冷，同時提高人體的免疫功能，使寒性體質獲得改善，可食用像薑母鴨、羊肉爐、麻油雞、藥燉排骨湯等，也別忘了多吃當令的根莖類蔬菜、雪菜湯、紅薯粥等高纖食物。

至於略帶辛辣刺激的蔥、薑、韭菜、洋蔥、咖哩等辛香料也能驅寒暖身、改善手腳冰冷，但不是每種體質都合適吃這些較燥熱的食物，如果本身體質偏燥，吃多了反而火氣上身，不利養生。此外，由於冬天排汗量少，容易讓人忘了喝水，應該要勤補充水分，不能等到口渴才喝，每日建議至少喝足2000毫升的白開水。

3.勤運動：建議進行一些緩和的運動，如瑜伽、太極拳、慢跑等，運動時避免過度流汗，及因為心血管收縮劇烈而誘發心臟疾病，並建議以室內為主、以免受涼。另外，也可以進行冥想或靜坐調適心情、消除冬季的煩悶低落感。

4.注意保暖：因為室內往往門窗緊閉，身體最怕劇烈的溫差變化，人體的頭頸部、腹部，及足部最容易受到戶外的冷空氣侵襲，對於身體較虛弱的年長者更是不利，因此應加強保暖，可視氣溫穿厚衣外套、戴帽、穿襪、戴圍巾。

5.早睡晚起：忌熬夜，早睡可避寒，也能增加睡眠時間，以涵養人體的陰陽氣、達到養精蓄銳的目的。戶外活動最好等日出後再進行，避免在天氣寒冷的狀況下，造成身體危害。

最後，陳柏太表示，隨著天氣寒冷顯著、寒風凜冽，人們的生活起居和健康狀況也受到影響，在大雪節氣裡，喝一杯溫熱的藥膳茶飲，不僅能溫暖身體，還能養血活血，增強抵抗力。

●當歸生薑紅棗茶

1.材料：當歸6克、生薑3片、紅棗5顆、紅糖適量。

2.製作方法：先將當歸洗淨後，紅棗去核備用，將所有的藥材放入鍋中，加入800毫升的清水。待煮沸後，轉小火煮20分鐘，湯色正濃時，酌加適量的紅糖，關火、攪拌均勻即可飲用。

當歸生薑紅棗茶藥材多為養血補氣之用、能溫胃散寒，特別適合女性飲用，能有效緩解手腳冰冷、氣血不足的症狀。此外，對於經常感到疲倦、體質虛弱的人，也能起到很好的調理作用。

本周五將迎來冬天第三個節氣「大雪」，陽明馬光中醫診所主治醫師陳柏太建議，可自製「當歸生薑紅棗茶」調理體質。圖／馬光中醫提供
本周五將迎來冬天第三個節氣「大雪」，陽明馬光中醫診所主治醫師陳柏太建議，可自製「當歸生薑紅棗茶」調理體質。圖／馬光中醫提供
本周五將迎來冬天第三個節氣「大雪」，陽明馬光中醫診所主治醫師陳柏太建議穴道按摩，有助於補益脾胃、預防感冒。圖／馬光中醫提供
本周五將迎來冬天第三個節氣「大雪」，陽明馬光中醫診所主治醫師陳柏太建議穴道按摩，有助於補益脾胃、預防感冒。圖／馬光中醫提供

保暖 大雪 節氣

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