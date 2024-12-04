先看這篇！出國吃美食好開心 專家提醒3類食安汙染要注意

民眾出國旅遊都會品嚐當地美食，或帶伴手禮回國分送給親友，衛福部食藥署提醒，民眾也可查詢「食品消費紅綠燈」，了解國外回收的產品資訊，尤其在國內看到某一品項「綠燈」，不代表就沒事，到當地旅遊時要特別注意。

中國文化大學觀光事業學系副教授魏玉萍說，出國旅遊要留意當地食品安全，例如各種汙染源，包括糞便等物理性汙染、農藥等化學性汙染，以及微生物等生物性汙染；有些食品可能標示不符，例如過敏原標示疑慮等。

對於購買回國的伴手禮，魏玉萍提醒，要留意當地食品安全相關資訊，這點可透過食藥署「食品消費紅綠燈」，如有公告的品項，可連結回原食品回收警訊網站，並檢視是否有購買同品項、同批號或同效期的產品，也要留意食品標示資訊及保存方式，如過敏原、保存期限等，也要避免購買生鮮農產品或含肉製品。

食藥署食品組副組長蕭惠文說，自109年1月1日起至113年11月30日止，食藥署已監控6070則國際食品回收警訊，包括綠燈6011則、黃燈57則以及紅燈2則，提供國人在選購外國食品參考，主動蒐集美國、英國、加拿大、日本、紐西蘭、澳洲、香港、愛爾蘭、新加坡、法國、比利時、西班牙及南韓共13個國家或地區，以及接收歐盟食品和飼料快速預警（RASFF）通報國際食品回收警訊。

針對各項燈號，蕭惠文說，其中綠燈為「產品未進入我國市場，或危害人體健康的可能性極微」、黃燈「產品有輸入並進入我國市場流通，對人體無立即性危害或有危害疑慮，須進一步調查並改善」、紅燈「該產品已在國內市場流通，且對人體有立即或重大危害」。

食藥署提醒，國外採購回國的食品，除有限量規定外，攜帶回國的食品也僅能供個人自行食用，不得在國內販售，違者可依食品安全衛生管理法第47條14款處新台幣3萬至300萬元罰鍰，包含錠狀、膠囊狀食品供個人自用，每種至多12瓶（盒、罐、包、袋），合計不超過36單位違憲；一般食品供個人自用時，價值需在1000美元以下，且總重量在6公斤以內。