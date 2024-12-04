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劉家昌驚傳癌症病逝 蘇一峰：有此症狀十之八九是末期

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
資深音樂人劉家昌驚傳癌症病逝，胸腔內科醫師蘇一峰表示，劉家昌摸到脖子腫塊，進一步檢查後來才發現是肺癌轉移到脖子，後來發現轉移到腦部，這就是很典型的肺癌晚發現。本報系資料照
資深音樂人劉家昌驚傳癌症病逝，胸腔內科醫師蘇一峰表示，劉家昌摸到脖子腫塊，進一步檢查後來才發現是肺癌轉移到脖子，後來發現轉移到腦部，這就是很典型的肺癌晚發現。本報系資料照

「流行音樂教父」劉家昌昨天驚傳病逝，享壽83歲。據了解，劉家昌今年年初時，摸到右頸有一腫塊，就醫檢查發現竟罹患肺癌，且屬於最嚴重的情形，雖然一度選擇接受治療，治療後，癌症所引發的疼痛等不適，一度好轉，可是，劉家昌始終不想接受治療，最後，遵從他的意願返家休養。

胸腔內科醫師蘇一峰今天於臉書表示，劉家昌摸到脖子腫塊，進一步檢查後來才發現是肺癌轉移到脖子，後來發現轉移到腦部，這就是很典型的肺癌晚發現，發現時候肺癌已經轉移出去，肺癌常常轉移到淋巴結，骨頭，腦部，腎上腺，肝臟等等。沒有定期肺癌篩檢，等到有症狀才來，十之八九都是肺癌末期。

劉家昌不只享譽樂壇，後來更投身戲劇成為演員及電影導演，提攜的弟子幾乎都是傳奇歌手，包括劉文正、鳳飛飛、林青霞、費玉清、黃鶯鶯、楊林、鄧麗君、尤雅、甄妮等。據了解，劉家昌與已故知名歌手鳳飛飛一樣，兩人都是罹患相同的肺癌，而劉家昌罹癌原因，主要與長期吸菸有關。

台北榮總院長陳威明說，劉家昌過去曾在北榮治療，於數周前出院，由於最近再度入院，對於他往生的消息不清楚，能確定的是，他不是北榮病逝。至於病況，陳威明說，北榮尊重病人隱私和家屬，相關問題須由家屬回答。

依衛福部國健署指出，肺癌是生長於支氣管或肺泡的惡性腫瘤，在台灣，肺癌高居國人癌症死因首位，每年超過9000人死於肺癌，每年新增肺癌個案人數約有1萬3000人。肺癌成因中「吸菸」是影響最大的危險因子，其他包括環境因素，包括二手菸、空氣汙染、油煙、氡氣、石綿、砷，以及具有結核病、慢性阻塞性肺病病史或肺癌家族史疾病史等，也會增加肺癌機會。

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