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南韓戒嚴影響旅遊？旅行業者：行程無影響、買氣待觀察

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
南韓昨天晚間緊急宣布戒嚴，儘管短時間即宣布解嚴，仍有不少人擔心影響赴韓旅遊。本報資料照
南韓昨天晚間緊急宣布戒嚴，儘管短時間即宣布解嚴，仍有不少人擔心影響赴韓旅遊。本報資料照

南韓昨天晚間緊急宣布戒嚴，儘管短時間即宣布解嚴，仍有不少人擔心影響赴韓旅遊。有旅遊業者表示，目前韓國團體旅遊行程及買氣未受到影響，但後續心理因素不安全預期下，是否會影響買氣尚待觀察。另也有業者指出，受戒嚴消息影響，昨晚韓國商品客服詢問量提升15%，但由於事發突然，旅客多是以觀望和詢問為主。

雄獅旅遊表示，目前出團一切正常，將持續與南韓地接團隊和領隊保持聯繫，也尚無退訂情形，評估此次事件暫無影響。隨著韓國人氣節目播出後、過年團費調降，赴韓旅遊人次陸續成長。根據訂單統計，今年底至明年2月訂單營業額較去年成長近4成，目前訂單能見度已到3、4月櫻花季，已銷售約4成。

可樂旅遊指出，目前韓國團體旅遊行程及買氣未受到影響。雖戒嚴目前已經解除，後續心理因素不安全預期下，是否會間接影響買氣尚待觀察。另外，因冬季滑雪、寒假及過年的帶動下，可樂旅遊韓國商品至明年第1季已經銷售超過8成，明年3月更是公司獎勵旅遊團旺季。

旅遊電商平台Klook表示，受戒嚴消息影響，昨晚韓國商品客服詢問量提升15%，但由於事發突然，旅客多是以觀望和詢問為主，並無積極退訂的情況發生。旅客權益一直是最重視的事情，會以維護旅客安全為優先做出妥當的應對和處理，未來買氣可能要視本周變化才能進一步判斷。

Klook也說，站上韓國商品持續熱銷，尤其滑雪季和年假即將到來，從第4季開始到明年1月，每個月預訂量皆有1.5倍至2倍的漲幅。

旅遊電商平台KKday指出，目前韓國體驗行程及商品尚未受到影響，將密切關注相關進展，並配合韓國政府、交通部觀光署後續頒布的相關規範與措施。KKday韓國商品銷售以機票、機加酒及各類體驗行程為主，以機票商品為例，目前至明年第1季銷售穩定，體驗行程則以今年12月至明年2月的滑雪商品詢問度較高。

南韓 南韓戒嚴 行程

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