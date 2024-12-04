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金石堂公布2024暢銷榜 這本書再度霸榜肥志登最夯作家

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
金石堂公布2024年度暢銷書榜_TOP10。圖／金石堂提供
金石堂公布2024年度暢銷書榜_TOP10。圖／金石堂提供

金石堂今天公布2024年度暢銷榜，《原子習慣》以其實用性與啟發性，再度登上年度榜首。肥志憑藉幽默且寓教於樂的《如果歷史是一群喵》系列作品，穩居最受歡迎作者寶座。今年金石堂首次聚焦童書與動漫類別，童書榜由《神奇柑仔店番外篇：神祕可疑的天獄園》勇奪榜首，動漫榜則由推理懸疑佳作《請解開故事謎底 03》榮登冠軍。

金石堂表示，《原子習慣》以其實用性與啟發性，再度登上年度榜首，堪稱生活改變與自我提升的不朽經典。今年的暢銷書榜映射出現代人對心靈成長與人生指引的高度需求，心理勵志類書籍持續占據讀者心目中的重要位置。包括《蛤蟆先生去看心理師》、《別對每件事都有反應》、《我可能錯了》及《被討厭的勇氣》等作品，皆以深刻的洞察與啟發為讀者帶來豐富的內心力量。

而蔡康永的新作《你願意，人生就會值得》一推出便引爆社群熱潮，迅速成為年度話題之作，顯示其溫暖而深刻的內容直擊讀者心弦。

輕鬆圖文系列故事的作家們，收穫廣大讀者們的喜愛。肥志憑藉幽默且寓教於樂的《如果歷史是一群喵》系列作品，穩居最受歡迎作者寶座。奇幻童書作者廣嶋玲子及人氣插畫家微疼亦名列前茅，他們的作品成功吸引了不同年齡層的讀者，彰顯故事與創意的無限可能。

今年金石堂首次聚焦童書與動漫類別，精心公布2024年度TOP 10排行榜，為親子家庭與動漫愛好者提供權威參考。童書榜由《神奇柑仔店番外篇：神祕可疑的天獄園》勇奪榜首，精彩的故事情節深受大小讀者喜愛；動漫榜則由推理懸疑佳作《請解開故事謎底 03》榮登冠軍，以扣人心弦的情節征服廣大粉絲。

金石堂公布2024年度暢銷作家榜。圖／金石堂提供
金石堂公布2024年度暢銷作家榜。圖／金石堂提供

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