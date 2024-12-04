東北季風影響中南部空氣品質不佳 18測站亮橘燈

環境部表示，今天受東北季風影響，中部、雲林以南地區空氣品質多為橘色提醒等級，局部地區短時間可能亮紅燈；截至上午10時，已有18測站亮橘燈，主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

根據環境部空氣品質監測網，今天環境風場為東北風，東北風挾帶微量境外污染物影響北部及離島，影響情況視上游濃度累積而有所變化，中南部位於下風處，清晨至上午污染物易累積，午後臭氧濃度易上升；彰化至台南地區清晨易有局部霧或低雲影響能見度。

環境部表示，今天竹苗、宜蘭及花東空氣品質為「良好」等級；北部及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏為「橘色提醒」等級（對敏感族群不健康），局部地區短時間可能達紅色警示等級。

根據網站，今天截至上午10時，已有18測站空氣品質達橘色提醒等級，大部分都在雲嘉南、高屏地區，主要污染物為PM2.5。

由於環境部將於明年起修正加嚴民眾每日接收空氣品質指標（AQI）濃度門檻，並設計「空品防護公告」，當任一測站達民眾預警防護濃度時發布，並每小時更新直至所有測站解除。若依新標準，目前台南市東區林森路、高雄市湖內區達防護預警。

環境部指出，今天至6日東北季風影響、7日至9日東北季風再增強或大陸冷氣團南下，環境風場為東北風至東北東風，迎風面擴散條件稍轉好，中南部位於下風處，污染物仍稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。