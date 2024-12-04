快訊

史上最大毒溫室市值逾10億！警蒐證險遭蛇吻 嫌犯勤做筆記：男生都不行

LINE免費貼圖8款！「鯊魚先生」自訂訊息爽用半年 這款「小孩愛吃」哏圖多

劉家昌病逝 兒子章立衡決裂後首發聲「震驚也疑惑」

北台今起溫度逐日下降 氣象署：下周一清晨低溫15度

聯合報／ 記者周湘芸 / 台北即時報導
最近受東北季風影響，迎風面容易下雨。本報資料照片
最近受東北季風影響，迎風面容易下雨。本報資料照片

中央氣象署預報員官欣平上午指出，本周受兩波東北季風影響，北部溫度逐日下降，周末冷空氣比較明顯。降雨方面集中在迎風面，包括基隆、北海岸、大台北山區、宜蘭等。

官欣平說，今起受第一波東北季風影響，周三到周五大台北、北海岸、宜花局部雨，宜蘭山區有較大雨勢，6日桃園稍有雨。周末到下周一，東北季風再增強，降雨集中桃園以北、宜花、北部山區，台東零星雨；中南部影響小，但早晚涼。下周二東北季風減弱，回溫及水氣減，只剩北海岸、宜花及大台北山區有零星降雨。

溫度方面，官欣平指出，北部一直到周末天氣轉涼，每天逐日下降，周末白天高溫不到20度，最低時間點是周日晚到周一清晨，尤其是周一清晨，北部、西半部約15、16度；中南部則是日夜溫差大，周日周一清晨只有15、16度。

未來一周降雨趨勢。圖/中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖/中央氣象署提供

宜蘭 東北季風 桃園

延伸閱讀

今晚起兩波東北季風影響 氣象署：周日周一下探13度

趕快曬太陽！ 賈新興：明天起北北基宜太陽缺席

周一午後變天！周五降雨熱區擴大 這日起降溫「明顯偏冷」

今回溫下周變天 節氣「大雪」當天轉濕涼 再有更強冷空氣南下

相關新聞

越南進口黑胡椒粒被檢出含蘇丹紅 高市下架回收40包

食藥署抽驗進口黑胡椒食品業者，設籍新北市姚華有限公司從越南進口「黑胡椒粒」，被檢出蘇丹色素4號，部分已販售流往外縣市越南...

南韓戒嚴影響旅遊？旅行業者：行程無影響、買氣待觀察

南韓昨天晚間緊急宣布戒嚴，儘管短時間即宣布解嚴，仍有不少人擔心影響赴韓旅遊。有旅遊業者表示，目前韓國團體旅遊行程及買氣未...

北台今起溫度逐日下降 氣象署：下周一清晨低溫15度

中央氣象署預報員官欣平上午指出，本周受兩波東北季風影響，北部溫度逐日下降，周末冷空氣比較明顯。降雨方面集中在迎風面，包括...

蔬菜價格高檔難下手 陳駿季：農曆春節前可適當回穩

近期蔬菜價格漲多跌少，根據北農統計，今天台北市蔬菜到貨量約1121噸，每公斤平均菜價59.1元，雖然較昨天61.2元偏低...

劉家昌驚傳癌症病逝 蘇一峰：有此症狀十之八九是末期

「流行音樂教父」劉家昌昨天驚傳病逝，享壽83歲。據了解，劉家昌今年年初時，摸到右頸有一腫塊，就醫檢查發現竟罹患肺癌，且屬...

韓國戒嚴影響旅遊？ 觀光署：團客、自由行皆照常進行

韓國總統尹錫悅昨日晚間宣布緊急戒嚴，並發布戒嚴令及公布具體措施，但僅約6小時就因國會表決通過宣布解除。對於到韓國旅遊是否...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。