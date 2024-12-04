北台今起溫度逐日下降 氣象署：下周一清晨低溫15度
中央氣象署預報員官欣平上午指出，本周受兩波東北季風影響，北部溫度逐日下降，周末冷空氣比較明顯。降雨方面集中在迎風面，包括基隆、北海岸、大台北山區、宜蘭等。
官欣平說，今起受第一波東北季風影響，周三到周五大台北、北海岸、宜花局部雨，宜蘭山區有較大雨勢，6日桃園稍有雨。周末到下周一，東北季風再增強，降雨集中桃園以北、宜花、北部山區，台東零星雨；中南部影響小，但早晚涼。下周二東北季風減弱，回溫及水氣減，只剩北海岸、宜花及大台北山區有零星降雨。
溫度方面，官欣平指出，北部一直到周末天氣轉涼，每天逐日下降，周末白天高溫不到20度，最低時間點是周日晚到周一清晨，尤其是周一清晨，北部、西半部約15、16度；中南部則是日夜溫差大，周日周一清晨只有15、16度。
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