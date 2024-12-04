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韓國戒嚴影響旅遊？ 觀光署：團客、自由行皆照常進行

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
南韓總統尹錫悅3日深夜無預警宣布戒嚴令，僅維持6小時便落幕。路透
南韓總統尹錫悅3日深夜無預警宣布戒嚴令，僅維持6小時便落幕。路透

韓國總統尹錫悅昨日晚間宣布緊急戒嚴，並發布戒嚴令及公布具體措施，但僅約6小時就因國會表決通過宣布解除。對於到韓國旅遊是否受影響，交通部觀光署4日指出，現階段在韓的台灣旅行團的行程未受影響，當地情況正常，且相關交通及旅客入出境並未受到影響。如欲赴韓之自由行及旅行團行程依然照常進行。

觀光署指出，對於韓國的政治狀態，外交部已在第一時間掌握情勢，並與主要友盟國家保持密切聯繫，持續關注局勢發展。外交部領事事務局亦已將韓國的旅遊警示列為灰色警示「提醒注意」，提醒國人特別關注當地局勢的變化。

據觀光署目前掌握情形，現階段在韓的台灣旅行團的行程未受影響，當地情況正常，且相關交通及旅客入出境並未受到影響。如欲赴韓之自由行及旅行團行程依然照常進行。

為確保旅客安全，觀光署建議所有準備前往南韓旅客，在出發前與旅行社或航空公司確認行程，並隨時關注外交部領事事務局公告的最新旅遊警示資訊。觀光署也將持續與外交部保持聯繫，掌握最新的安全動態，確保國人旅程順利。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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