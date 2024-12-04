中國醫大附醫與聖安生醫研發「靶向性外泌體」 明年臨床試驗

外泌體被認為有濳力成為台灣生技產業的另一座護國神山，但目前仍在研發階段，僅開放用於醫美，但中國醫藥大學附設醫院與聖安生醫產學合作，研發可用於抗癌的「靶向性外泌體」，透過此載體可突破腦血屏障、腫瘤微環境障礙，而靶頭又能與癌細胞免疫檢查點結合，若研發成功，用於治療癌症將具有雙重優勢。

聖安生醫副總何慧君表示，坊間許多生技公司將外泌體運用醫美、養生、調理身體功能，但與新藥研發相較，兩者在技術、法規上的層次截然不同，如能運用於癌藥遞送載體，有機會提升現有癌藥的療效及安全性，造福更多癌友。

聖安生醫研發出「SOB100 HLA-G靶向性外泌體」，HLA-G是專一表現在胎盤的抗原，具有保護胎兒不被母體免疫細胞攻擊的特性，HLA-G也大量表現在癌細胞上，SOB100是帶有辨識HLA-G的奈米級抗體(VHH) ，對HLA-G具有靶向性及高度專一性。此外，研究團隊在外泌體內另添加了抗癌藥物，讓此外泌體跳脫醫美、養生等現有領域，成為抗癌藥物新希望。

何慧君指出，研究團隊透過母細胞基因改植，研發出奈米級抗體，在外泌體表面產生針對癌細胞的抗原，而這是一般組織所沒有的抗原，比如HLA-G，這也是「靶向性外泌體」，具有特高的專一性，可以精準地打中癌細胞，直接命中免疫檢查點，有機會運用於乳癌、肺癌、腦癌、胰臟癌、大腸直腸癌等腫瘤治療。

中國醫藥大學附設醫院總院長周德陽表示，這個靶向HLA-G的外泌體，臨床研究證實，精準靶向治療不會造成腦毒性、腎毒性或是心臟毒性，可說是精準醫療最佳範例。再者，大部分藥物均可比照辦理，毒性較強的藥物放進此載體，均可精準送至某個目標，劑量變少，副作用隨之降低。

何慧君說，「SOB100 HLA-G靶向性外泌體」可視為抗癌藥物的載體，因為幾乎所有腫瘤都會大量表現HLA-G，而外泌體因具有穿越腦血屏障的能力，除了腦癌，對於乳癌、肺癌等容易轉移至腦部的癌症來說，也深具研發潛力。

周德陽表示，問世多年的微脂體也具有靶向治療特色，相較之下，缺點不少，例如容易產生抗體，部分患者用藥後，可能出現過敏反應、肝毒性。周德陽強調，外泌體為人體細胞產物，比較不會引發排斥、過敏反應，且降低抗癌藥物副作用，讓更多癌友得以接受完整治療，提高療效。

這一兩年來，聖安生醫進一步研發「奈米三特異性抗體抗癌藥物（SOA101）」，何慧君以「左三、右三」來描述此新藥精準能力，除了一處T細胞，還有兩處癌細胞免疫檢查點，左右開弓，一次抓到三個靶心，初步研究發現，對於乳癌、肺癌、頭頸癌、大腸癌、卵巢癌等實體腫瘤，具有不錯治療效果。更將SOA101上其中一個HLA-G抗體應用在外泌體的改質上，成為靶向性外泌體。

何慧君說，「靶向性外泌體」既是可以裝填任何抗癌藥物的載體，而外層具有奈米特異性抗體等特性，擁有良好的穿透性，細胞研究發現，利用此特性，可使用更少化療藥物、標靶藥物、免疫療法，降低毒性，在有效性及安全性之間取得最佳的平衡點。

周德陽表示，小紅莓（艾黴素、Doxorubicin）雖是傳統化療藥物，早已過了專利期，但抗癌效果不錯，缺點在於心臟毒性較高，不少癌友因此心臟心肌受損，或感覺神經異常，因副作用偏高，以致不少癌友聞之色變，明明是很好的抗癌藥物，卻無法使用。

研究證實，利用「靶向性外泌體」載體，裝載Doxorubicin，可能使乳癌患者接受傳統化療藥物「小紅莓」治療時，只需原本的四分之一劑量，大幅降低此藥物對於心臟及神經等毒性，減少副作用。周德陽說，「只需要一點點就可以達到更好的療效，這就是外泌體厲害的地方。」