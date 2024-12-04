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婦人眼模糊累？直線看成扭曲驚 部桃醫：黃斑部病變

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
衛福部眼科醫師王得安提醒，黃斑部皺褶目前只能透過手術治療。圖／衛福部桃園醫院提供
衛福部眼科醫師王得安提醒，黃斑部皺褶目前只能透過手術治療。圖／衛福部桃園醫院提供

58歲婦人左眼視力模糊一年多，以為只是疲累不以為意，仔細看浴室磁磚，發現線條扭曲變形，才求助衛福部桃園醫院門診，眼科醫師王得安檢查發現左眼黃斑部皺褶，為她安排手術，半年後視力進步，影像扭曲狀況也改善許多。

醫師王得安說明，黃斑部是負責視力、顏色的重要構造，當黃斑部出現異常增生膜，就稱為黃斑部皺褶，會造成感光細胞功能受損，初期症狀可能不明顯，隨著時間惡化，會造成視力模糊、視野中央扭曲變形、顏色暗淡等。

王得安說，黃斑部皺褶原因主要和老年退化相關，其他像是發炎、外傷、眼睛曾接受過手術等，都有較高機會出現黃斑部皺褶。黃斑部皺褶無法用藥物、打針治療，必須透過手術，來移除黃斑部上的增生膜，讓黃斑部逐漸恢復正常形態。微創黃斑部手術是健保給付治療項目，傷口小恢復快，可採局部麻醉，術後通常可返家休息，可不必住院。

王得安也提醒，黃斑部病變可以自我測試，利用阿姆斯勒方格表 （Amsler Grid）或環境周遭的線條，交替著用單眼做測試。若察覺視力模糊、線條扭曲，應及早尋求協助，以避免黃斑部病變導致視力永久受損。黃斑部皺褶和其他眼疾原因、症狀和治療方法可以上醫師王得安個人網站查閱。

手術 視力 醫師

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