住院排床考量多又費時 馬偕醫院鎖定痛點導入AI系統

醫院每天出院、入院病人量大，加上排床考量加護病房、急診待床需求，同時也要通知病人，每天排床是每天麻煩事。馬偕醫院約在一個月前導入AI智慧住院排程系統，改善過往人工排床溝通、協調耗時，及紙本作業的問題，又增加床位即時周轉率，也符合減少紙張浪費，實踐淨零碳排精神。

具有近40年經驗的馬偕醫院住院中心組長林美惠表示，每天排床都是如臨大敵，要考量的因素很多，內部協調連繫告一段落後，確認床位後還要在最快的時間內通知病人，好讓病人能提早準備；依約定時間辦理住院報到後，銜接病房入住注意事項告知或是手術前的各項準備工作。

馬偕醫院醫事室主任黃秋萍表示，病人待住院科別、需求不同，過往多仰賴經驗豐富的行政人員與病房協調，住院中心在上午10點至下午1點間密集進行床位安排，包含通知與入院等作業。但問題常出在病房護理人員增加空床、床位清潔消毒完成回報、複雜科別病房需求等工作，排床人員則是電話量大，完全無法分身乏術。

為減少人工作業的耗時與複雜度，優化流程，馬偕醫院引進智能化AI導入智慧住院排程系統，透過即時監測系統，將等待住院人數、科別、需求等資料統一帶入系統，透過AI介面輕鬆選取適合的床位安排，讓每一張床位安排都是「電腦揀A喔」；系統也可以根據病房清潔消毒作業完成後進行時間標註，讓負責人員可以連絡待床病人即時入住，讓流程呈現具體改善效果。

黃秋萍表示，AI智慧住院排程系統導入近一個月，同仁反映不錯且減少紙張浪費，導入初期實施AI判讀出的推薦合適住院病人後，仍會由住院中心人員進行查核確認，經資料無誤後即可安排病床並進行病人連繫與通知等後續作業。