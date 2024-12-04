快訊

瓶蓋太緊打不開怎麼辦？日警教學「最終手段」一根湯匙就能解決

陸生團稱「中國台北」慘了 陸委會：將做行政處分

打詐儀表板上線！全台天天「被騙破億元」 遭詐損前5名縣市是它們

聽新聞
0:00 / 0:00

住院排床考量多又費時 馬偕醫院鎖定痛點導入AI系統

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
AI智慧排床系統將來自病人及病房繁瑣複雜的資訊彙整，在短時間進行AI比對，並透過卡片式界面，提供最適合的排床建議。圖／馬偕醫院提供
AI智慧排床系統將來自病人及病房繁瑣複雜的資訊彙整，在短時間進行AI比對，並透過卡片式界面，提供最適合的排床建議。圖／馬偕醫院提供

醫院每天出院、入院病人量大，加上排床考量加護病房、急診待床需求，同時也要通知病人，每天排床是每天麻煩事。馬偕醫院約在一個月前導入AI智慧住院排程系統，改善過往人工排床溝通、協調耗時，及紙本作業的問題，又增加床位即時周轉率，也符合減少紙張浪費，實踐淨零碳排精神。

具有近40年經驗的馬偕醫院住院中心組長林美惠表示，每天排床都是如臨大敵，要考量的因素很多，內部協調連繫告一段落後，確認床位後還要在最快的時間內通知病人，好讓病人能提早準備；依約定時間辦理住院報到後，銜接病房入住注意事項告知或是手術前的各項準備工作。

馬偕醫院醫事室主任黃秋萍表示，病人待住院科別、需求不同，過往多仰賴經驗豐富的行政人員與病房協調，住院中心在上午10點至下午1點間密集進行床位安排，包含通知與入院等作業。但問題常出在病房護理人員增加空床、床位清潔消毒完成回報、複雜科別病房需求等工作，排床人員則是電話量大，完全無法分身乏術。

為減少人工作業的耗時與複雜度，優化流程，馬偕醫院引進智能化AI導入智慧住院排程系統，透過即時監測系統，將等待住院人數、科別、需求等資料統一帶入系統，透過AI介面輕鬆選取適合的床位安排，讓每一張床位安排都是「電腦揀A喔」；系統也可以根據病房清潔消毒作業完成後進行時間標註，讓負責人員可以連絡待床病人即時入住，讓流程呈現具體改善效果。

黃秋萍表示，AI智慧住院排程系統導入近一個月，同仁反映不錯且減少紙張浪費，導入初期實施AI判讀出的推薦合適住院病人後，仍會由住院中心人員進行查核確認，經資料無誤後即可安排病床並進行病人連繫與通知等後續作業。

手術 馬偕醫院

延伸閱讀

陸諾羅病毒疫情爆發 官方：全人群易感染、酒精無效

新北汐止全區鄰里消毒 江北里加強垃圾車噴消毒水

職場霸凌無「法」管 馬偕醫院工會籲立專法

北市公車追撞行人1死15傷 國泰、馬偕醫院7傷者已離院

相關新聞

越南進口黑胡椒粒被檢出含蘇丹紅 高市下架回收40包

食藥署抽驗進口黑胡椒食品業者，設籍新北市姚華有限公司從越南進口「黑胡椒粒」，被檢出蘇丹色素4號，部分已販售流往外縣市越南...

蔬菜價格高檔難下手 陳駿季：農曆春節前可適當回穩

近期蔬菜價格漲多跌少，根據北農統計，今天台北市蔬菜到貨量約1121噸，每公斤平均菜價59.1元，雖然較昨天61.2元偏低...

今起北台氣溫稍降 周末冷空氣南下先濕再乾

北台今起下雨轉涼。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://ww...

中國醫大附醫與聖安生醫研發「靶向性外泌體」 明年臨床試驗

外泌體被認為有濳力成為台灣生技產業的另一座護國神山，但目前仍在研發階段，僅開放用於醫美，但中國醫藥大學附設醫院與聖安生醫...

婦人眼模糊累？直線看成扭曲驚 部桃醫：黃斑部病變

58歲婦人左眼視力模糊一年多，以為只是疲累不以為意，仔細看浴室磁磚，發現線條扭曲變形，才求助衛福部桃園醫院門診，眼科醫師...

住院排床考量多又費時 馬偕醫院鎖定痛點導入AI系統

醫院每天出院、入院病人量大，加上排床考量加護病房、急診待床需求，同時也要通知病人，每天排床是每天麻煩事。馬偕醫院約在一個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。