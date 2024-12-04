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蔬菜價格高檔難下手 陳駿季：農曆春節前可適當回穩

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
陳駿季會前接受媒體聯訪表示，今天每公斤平均菜價59.1元依舊處於高點，主要在於連續3個颱風影響整體的復耕進度，因此菜價才維持高檔。記者李柏澔／攝影
陳駿季會前接受媒體聯訪表示，今天每公斤平均菜價59.1元依舊處於高點，主要在於連續3個颱風影響整體的復耕進度，因此菜價才維持高檔。記者李柏澔／攝影

近期蔬菜價格漲多跌少，根據北農統計，今天台北市蔬菜到貨量約1121噸，每公斤平均菜價59.1元，雖然較昨天61.2元偏低，不過整體菜價依舊偏高。農業部長陳駿季今天表示，主要原因在於連續侵台的颱風影響復耕進度，不過農曆春節前就能回復到較穩定的價格。

北農分析，今日市況雖然到貨量大幅減少，但由於成交價格高，承銷人購買意願趨緩，買氣偏弱，交易市況遲緩，價格上漲菜種有甘藍（高麗菜）、花胡瓜、茄子、青花苔等；價格下跌菜種有小白菜、大白菜、青江菜、菠菜、萵苣菜、甘薯葉、花椰菜、胡瓜、敏豆、甜椒、玉米、蘿蔔、紅蘿蔔、青蔥等，其餘各菜種持平。

立法院經濟委員會繼續審查114年度中央政府總預算案關於農業部及所屬單位預算，以及非營業基金部分等。

陳駿季會前接受媒體聯訪表示，今天每公斤平均菜價59.1元依舊處於高點，主要在於連續3個颱風影響，尤其山陀兒和康芮2個颱風輪流侵台的時間很近，影響整體的復耕進度，因此菜價維持高檔，短期內會協調農民釋出高麗菜等在全聯、家樂福、愛買等通路的平價蔬菜區讓民眾採購。另外高麗菜前陣子也出現紫爆超種的現象，預計過年的時候相信會回復較穩定的狀態

水果部分，陳駿季說，大部分水果產期是一年一季，今年颱風造成蜜棗、柑橘類等產量比往年還少，價格上漲是一定會發生的現象，後續會提供更多元的水果來讓民眾代替。

至於振興花蓮經濟的農粉幣執行狀況，陳駿季說，由於花蓮地區先前受颱風和豪雨影響，導致去到花蓮的觀光人潮沒辦法有效提高，但線上使用農粉幣的情況還不錯，額度只剩下800多張，若以總體70萬張的執行率來看，線上線下加總的執行率大概83%，年底有機會超過90%。

菜價 陳駿季 颱風

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