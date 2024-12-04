越南進口黑胡椒粒被檢出含蘇丹紅 高市下架回收40包
食藥署抽驗進口黑胡椒食品業者，設籍新北市姚華有限公司從越南進口「黑胡椒粒」，被檢出蘇丹色素4號，部分已販售流往外縣市越南雜貨店或商店，高雄市立即啟動調查2家下游業者，共計進貨60包，售出20包，庫存40包已下架回收，架上已無販售該產品。
高雄市11月28日接獲新北市衛生局公文通知，姚華有限公司供售的黑胡椒粒（有效日期：114.10.13）及黑胡椒粗粒（有效日期：114.10.13）」共2項產品，檢出蘇丹色素4號。
其中，流入高雄市2家下游業者為「富氏賢」、「越南食品-MONG QUE」，衛生局隨即啟動調查。經查「富氏賢」進貨黑胡椒粒40包，並已零售賣出20包，「越南食品-MONG QUE」進貨黑胡椒粒20包，則皆未售出，衛生局令下架回收，架上已無販售該產品。
衛生局呼籲食品業者務必遵守法令規定，將持續加強稽查，查有違法，必定嚴懲不法業者，以維護民眾食的安全。
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