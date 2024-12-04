本周第一波東北季風影響 這些地區今起易下雨

本周受兩波東北季風影響，今起受第一波東北季風影響，一直到周五，迎風面的北台會下雨，氣溫稍降。

天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，今天至周五受北方冷高壓帶來東北季風影響，台灣天氣仍呈現南北明顯差異。背風面的中南部天氣持續較穩定，晴時多雲，預測高溫25-30度，夜低溫約18-20度，局部沿海空曠或近山平地約15-17度，日夜溫差大，建議早晚外出適時添加衣物。

林孝儒指出，迎風面的北部及東半部雲量比較多，為陰沉多雲天氣，預測高溫約21-24度，夜低溫約15-18度。受地形因素影響，以北海岸至東北角及宜蘭地區一帶最容易有地形降雨發生，以本波東北季風來說，這種間歇性短時雨勢可能不強，但降雨時間有機會較連續，尤其山區仍需留意累積雨量。

周末東北季風再明顯增強，林孝儒說，迎風面地區降雨範圍可能擴大些，氣溫也進一步下降，預測冷空氣強度介於東北季風或到冷氣團邊緣，這幾天可再持續觀察。

林孝儒指出，近期天氣系統變化不大，中南部可持續維持穩定天氣，不過受輻射冷卻效應加強晨間局部地區低溫影響，日夜溫差大，仍要注意保暖。北部及東部迎風面地區來說，降雨機率較高，外出建議隨身攜帶雨具。