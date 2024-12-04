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今起北台氣溫稍降 周末冷空氣南下先濕再乾

聯合報／ 記者陳智華 / 台北即時報導
受東北季風影響，大台北及東半部偶有局部短暫雨的機率。本報資料照片
受東北季風影響，大台北及東半部偶有局部短暫雨的機率。本報資料照片

北台今起下雨轉涼。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日至周五(4至6日)迎風面水氣續增，大台北及東半部偶有局部短暫雨的機率，新竹以南仍晴朗穩定；北台氣溫稍降、略轉涼；中南部白天微熱、早晚涼，晨間易有局部霧。

今日各地區氣溫為：北部16至25度、中部15至29度、南部17至29度及東部16至30度。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，周六(7日)至下周二(10日)「東北季風」等級的冷空氣南下，周六、下周日北部、東半部有局部短暫雨，北台轉濕涼微冷。下週一、二大氣逐漸轉乾，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮說，此波冷空氣各國模式皆已調得比上波弱許多，台北測站最低氣溫大約只能降至16度，為氣象署對冷空氣的定義中、最弱的一級，並未達「大陸冷氣團」(台北測站≦14度)的標準。雖然部分平地最低氣溫仍可能降至13度左右，已無發布低溫特報(≦10度)的條件。

冷氣團 吳德榮 氣溫

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