健康你我他／陪買菜睡覺上廁所 妹醬像媽媽的護衛

爸爸走後，妹醬來到我們家。在中途媽媽家一眼就淪陷，那雙水汪汪黑溜溜的靈動大眼直盯著我，似乎在說「我想跟妳回家。」那天汽車後座躺了一隻長毛西施犬。

領養妹醬原本是想陪伴兩個沒有媽媽的姪女，但白天孩子上課，長長的一天，家中只剩母親與妹醬，帶狗散步、撇條，到寵物店打針、洗澡、剪毛、陪吃陪睡陪玩，成為母親的生活重心，讓她漸漸走出失去老伴的孤單寂寞。

妹醬跟著母親到市場買菜，買到成為市場的老大，每個攤販都愛她，雞肉攤與豬肉攤常留食物給她；每天要去公園跑三回，公園裡的老先生老太太與小孩一看到她，就忙著逗弄她，非得每人輪流抱上一回才過癮。

母親回鄉下看大姨，妹醬在家中整日尋找，每個房間找不著母親的身影，坐在客廳大門前癡癡地等，拿最愛的雞肉棒與潔牙骨也吸引不了她，直到母親回家，只見妹醬親熱地繞著母親身旁打轉，尾巴搖得似波浪鼓，非得要母親彎身抱起她，輕聲說「妳想阿嬤！」妹醬非常懂得跟老母撒嬌。

晚上她睡在母親腳旁，像忠心的護衛一樣，母親起床上廁所，妹醬就等在廁所門口，一老一小形影不離。時光飛逝，妹醬來到家中15年了，母親有她的陪伴，雖然八十但耳聰目明手腳俐落，是個快樂的上流老人，親愛的毛小孩，謝謝妳來當我的家人。