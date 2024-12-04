缺B12竟起蕁麻疹 醫師：補充B群也不夠

40歲葉小姐，長期工作壓力大，一年多來飽受失眠、消化不良困擾，未料，近幾個月反覆出現蕁麻疹症狀，就醫檢查才發現，她體內嚴重缺乏B12是一連串健康問題的主因。聯欣診所院長、家醫科醫師顏佐樺表示，人體缺乏B12會引起甲基化代謝機制失衡，導致組織胺濃度過高，進而引發蕁麻疹，甚至干擾睡眠。

國際研究指出，在所有B群維生素中，以B12最容易缺乏。缺乏B12不僅可能引發如同葉小姐一連串的健康問題，還可能影響大腦記憶、神經系統及自律神經的平衡，甚至可能導致貧血，或影響同半胱胺酸的代謝，增加心血管疾病的風險。

應多吃肉類、乳製品

顏佐樺說，葉小姐食量較小，偏好精緻加工食品，加上長期消化不良，間斷服用制酸劑藥物，都讓B12的吸收率低於一般人，加上高壓工作大幅消耗體內的B群能量，因此她即便有補充B群營養品，仍可能缺乏B12營養素。建議多吃未經加工的動物性食物，如肉類和乳製品。

衛福部國民營養健康狀況變遷調查指出，國人攝取維生素B群都符合建議攝取量，但顏佐樺引述診所「B群代謝分析」統計，25.8%民眾有缺乏B群問題，攝取B群維生素並沒有明確上限，較不需擔心過量，反而應該注意攝取不足問題。

顏佐樺說，B12可被人體儲存應用，但主要來源為未經加工的動物性食物，如肉類和乳製品。現代人普遍偏好精緻飲食，且茹素或偏植物性飲食者也日益增加，雖可能有攝取相同的營養素卻仍缺乏，或以為攝取足夠，實際上卻是不足，因此B12不足的情況要特別留意。