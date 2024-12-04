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健康主題館／邊看邊記 看完分享 看電視也能防失智

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導
只要邊觀看電視邊記住內容，看完後再跟親友討論，能成為訓練腦力的妙方。圖／AI生成
只要邊觀看電視邊記住內容，看完後再跟親友討論，能成為訓練腦力的妙方。圖／AI生成

愛看電視容易失智嗎？在「這樣生活不失智」一書中，專家指出，只要邊觀看電視邊記住內容，看完後再跟親友討論，就不會只「被電視看」，反而能成為訓練腦力的妙方。

從日常生活 增強腦部健康

現代人的生活，大多處於高壓、飲食不健康、睡眠與運動量不足的狀態，埋下許多失智症危險因子。其實，日常生活在適性情況下，可透過學習、對事物保持好奇心等方式，就能增強腦部健康，減少失智風險，打造更健康的未來。

天主教失智老人基金會社工處長陳俊佑。本報資料照片
天主教失智老人基金會社工處長陳俊佑。本報資料照片

台灣65歲以上失智症盛行率達7.99%，失智人口數約35萬人。然而，失智症並非老年人的專利，天主教失智老人基金會社工處長陳俊佑表示，現在65歲以下年輕失智症人口已有1萬4千人，顯見失智症是全民須正視的議題。

陳俊佑指出，國際研究最新發表14項失智症危險因子，包括低教育程度，中年聽力受損、低密度膽固醇過高、憂鬱、腦部創傷、缺乏身體活動、糖尿病、高血壓、肥胖、抽菸、過量飲酒、社會孤立、老年視力下降、空氣汙染等，但仍有55%的失智症患者找不出病因。

傳言「忘東忘西是失智症的前兆」，其實並不然。陳俊佑說，現代人生活中常會因為忙碌、壓力而出現短暫記憶障礙，但這情形如果變得頻繁且持續，導致無法完成日常活動時，就必須盡快尋求醫療協助。

台灣大學職能治療學系教授毛慧芬。圖／毛慧芬提供
台灣大學職能治療學系教授毛慧芬。圖／毛慧芬提供

台灣大學職能治療學系教授毛慧芬指出，失智症影響認知功能，包括注意力、記憶力、語言、知覺、執行功能和社會認知，但可藉由適度挑戰、嘗試新事物，儲備腦本，預防整體腦力退化。

認知訓練 注意難易適中

進行認知活動訓練時，毛慧芬強調，需注意「難易適中」和「多樣性」，以「再努力一下即可達成」為原則，避免太簡單無益促進腦力，或過於困難影響嘗試動力。認知訓練有專一性，建議應參與多樣化活動，落實多做事、事情多樣化的「多多原則」。

「每個人從出生開始，即面對存腦本的課題。」毛慧芬說，失智症可能發生在任何年齡層，若要預防失智，平時可以從三動（運動、動腦、人際互動）、飲食、睡眠、不抽菸、不喝酒等方面著手改善，只要建立良好的生活型態，就有助於降低失智風險。

為提供更多生活健腦活動建議，聯合報與天主教失智老人基金會合作，出版「這樣生活不失智：科學實證告訴你，量身訂做健腦菜單，生活隨時存腦本！」一書，提供日常生活型態測驗及30招健腦妙方，讓民眾依照自己的生活狀態與興趣，客製專屬的存腦本健康生活。

生活中健腦4妙方

1 規畫旅行

規畫旅行是很推薦的健腦方式。從出發前訂機票、找旅館、排行程開始，須不斷動腦，旅途中也須根據突發狀況隨機應變，都十分考驗腦力。

2 寫日記

寫日記是很好的存腦本方式。藉由回想一天發生的事，組織成包含「人、事、時、地、物」的通暢語句，能訓練記憶力和語言功能。

3 看電視後與親友分享

看完電視後，主動與親友討論、分享所看到的內容，可從被動地「逛」電視，轉變成記憶力、組織能力訓練。

4 欣賞藝文展或舞台劇

欣賞藝文展、舞台劇時觀察細節，能訓練注意力，並提高正向情緒、活化大腦。

30招日常健腦活動 打造專屬的不失智生活

「這樣生活不失智」一書邀請15位預防失智專家，提出生活健腦存腦本的方法，鼓勵民眾依自身日常生活喜好，建立專屬的防失智生活。聯合報提供新書優惠。

洽詢：02-8692-5588轉5616、5871

失智症 睡眠

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