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交通死亡較同期增47人 交長點名桃市

聯合報／ 記者周湘芸陳俊智／連線報導

根據交通部道安統計，截至九月底，總計廿九萬餘件交通事故，造成二一六一人死亡、卅八點六萬人受傷。若以九月單月來看，事故件數、受傷人數均較去年同期增加，其中機車事故一五二人死亡，更較去年同期增加十六人、逾一成。

交通部長陳世凱表示，只要還有人因為交通死亡，對道安改善就永遠不會太滿意，會持續改進；另也點名桃園市府改善狀況差，將邀請下周參加交通部記者會，說明如何改善交通狀況。

桃園市副市長蘇俊賓則說，中央、地方應共同合作，怎麼「部長變訓導主任」，如果桃園認為中央管轄的快速道路改善不理想，難道也要放棄溝通，邀交通部來參加記者會嗎？市府關注道交事故數據，最近已有成效，部長「好歹看一看最新數字」。

交通部前年起喊出年降百分之五交通死亡數目標，去年已跳票，今年再接續喊出年降百分之五整體死亡數、百分之七行人死亡數目標。不過根據交通部統計，今年截至九月，死亡人數降幅僅百分之二點七。

進一步分析各縣市情形，以桃園市死亡較去年同期增加四十七人最多，機車死亡也增加卅二人、酒駕增加五人；行人死亡則以新竹市增加十一人最多；高齡死亡則以新北市增加十四人最多。若以每十萬人死亡比例，以屏東縣廿一點一人最多。

桃園市交通局表示，中央點名桃園交通事件卅天死亡人數二一五人，以廿四小時死亡人數較精準，截至十一月底共一五三人，其中有廿四人經相驗與事故無關，有人開車心肌梗塞自撞前車，或者民眾在車內燒炭輕生的，都被列入A1事故。桃園市每十萬人死亡人數八點二八人，全國排十三名，每十萬人死傷數一六八四人，排全國第七名。

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交通事故 桃園 死亡

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