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傳染力極高 致死率一成 再爆麻疹群聚 匡列328人

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

被喻為超級傳染疾病的麻疹，上周新增兩例本土病例，屬於群聚事件，其中廿多歲男性上月廿六日出現咳嗽、鼻炎、發燒、喉嚨痛等症狀，三天後出疹，相關接觸者多達三二八人。感染科醫師提醒，傳染力超高，一人確診可能傳染給十八至廿人，威脅風險位居所有傳染病之冠。

疫調顯示，今年累積十四例麻疹病例，七例本土（包含三起群聚）、七例境外移入，為五年同期最高，往年同期僅有○至兩例。防疫醫師林詠青指出，成人感染麻疹後，症狀較為嚴重，部分患者合併腦炎、中耳炎、肺炎；如嬰兒、營養不良患者感染，致死率高達一成。

衛福部疾管署發言人曾淑慧說，上周新增兩例本土個案，兩人為同住接觸者，因此認定為群聚事件，相關接觸者共三二八人，在本月廿一日之前，均需持續健康監測與追蹤，

中國醫藥大學感染管制中心副院長黃高彬表示，麻疹傳染力極高，一個人可以傳染給十八至廿人，不可不慎。

近期氣溫驟降，呼吸道病毒活躍，曾淑慧指出，本流感季從十月至今，累計二八六例流感併發重症病例、五十二例死亡，為十年同期最高；預估十二月中旬進入流感流行期，呼籲民眾盡速接種疫苗。

腸病毒疫情同樣仍處於流行期，曾淑慧指出，上周門急診就診人次達兩萬六千人，跟前一周相比持平。預期高峰落在本月中旬，屆時每周就診數將達三萬人，等到明年一月中下旬學童放寒假，才有機會脫離流行期。

流感 腸病毒 麻疹

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