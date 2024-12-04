降低手機成癮 醫師：鼓勵孩子培養興趣

手機被沒收，學童居然想動手打人，台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典表示，手機網路普及，學童青少年手機成癮個案愈來愈多，主要症狀為被限制使用手機時，抓狂、焦慮、失眠、憂鬱，甚至出現攻擊，引發親子衝突，家長應提早預防，勿將手機平板視為育兒保母。

許正典說，依不同年齡，手機成癮定義也不同，除了使用時間長短，主要在於出現情緒調節障礙、學習困擾、人際障礙、社交恐懼等，個案若沒了手機，吃不下、睡不好，魂不守舍，就必須接受治療。

國中以上的青少年幾乎人手一機，許正典說，這個階段課業變難，有些學生可能透過手機逃避挫折，課業成績更差，如果出現上述症狀，應積極接受治療，降低對於手機及網路的依賴。家長則應鼓勵孩子培養其他興趣，建立自信。

手機成癮患者症狀嚴重時，還可能合併幻聽、幻覺，明明手機沒響，但覺得收到訊息，頻繁地打開螢幕。許正典表示，如有孩子出現這類狀況，家長應提高警覺，可能是網路成癮後的精神失調，以致分不清現實、虛擬，這需進一步釐清是否為強迫症或網路失調症等，才能對症下藥。

許正典建議，家長應讓孩子從小養成良好的手機使用習慣，嚴格規定每天使用手機時間，另可採取獎勵方式，只要表現好，就可多用手機五分鐘等。最重要的是，家長必須以身作則，如果自己每天滑手機追劇、打遊戲，孩子當然有樣學樣。