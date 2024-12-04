兒少網路成癮 87%曾有社群恐慌

兒少網路成癮問題愈來愈嚴重，根據數位發展部調查，十二到十九歲的人口中，有百分之十七點二的人，有網路沉迷傾向；廿到廿九歲則是百分之十四點七；兒福聯盟調查也發現，百分之八十六點九的兒少曾出現社群恐慌現象，並因此產生孤單、焦慮、悲傷、自卑等負面情緒。

對此，教育部學特司副司長許嘉倩指出，教育部正蒐集國際上使用手機的校園規範，整理後會加進「中小學數位教學指引」，引導學校防止學生網路成癮。

國高中生 九成五用社群媒體

根據數位發展部一一一年網路沉迷研究調查報告指出，十二到十九歲的人口中，有百分之十七點二者，有網路沉迷傾向，大多是在追劇、看影片、玩遊戲等居多。

上網時間 三成每周逾42小時

兒福聯盟副主任呂佳育指出，在兒盟今年針對台灣國高中生使用網路社群調查中，發現高達九成五的孩子都有使用社群媒體，平均十點八歲就擁有手機、十一點三歲開始使用社群媒體，一個人約擁有三點五個社群帳號，且有三成兒少每周上網時間超過四十二小時。

不過，其實社群媒體應不允許十三歲以下兒童註冊，呂佳育說，這代表平台年齡認證無法落實，而重度使用手機、網路的孩子受到情緒困擾、焦慮的情況更顯著。

美國紐約大學社會心理學家海德特所著「失控的焦慮世代」，歸納青少年心理健康崩潰主因，受兩條軸線雙重影響，一條是從一九八○年代開始「以玩耍為主的童年」式微，另一條是從二○一○年代開始「以手機為主的童年」抬頭。手機功能把孩子吸入手機，產生干擾社交和神經發育的「童年大重塑」，導致孩子出現睡眠剝奪、社交障礙、注意力碎片化等情形。

台灣網癮防治學會理事長李昆樺表示，網路成癮和強迫症、焦慮有很大的關聯性，學會目前正在透過培訓治療師，盼能從醫療端提供家長和孩子支持。