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稱代孕脫鉤「不道德」 藍委：會讓法案卡著

聯合報／ 記者張曼蘋王千豪／台北報導

立法院衛環委員會明天審查「人工生殖法修正草案」，國民黨籍衛環委員會召委蘇清泉表示，把人工生殖跟代理孕母脫鉤是非常不道德的事情，「如果綠營堅持的話，我會讓它卡著。」

蘇清泉說，本屆立法院以前，民進黨內幾乎全贊成代理孕母，就連賴清德總統任立委時也提出相關法案，但現在卻說「剝奪女性」，中間轉折恐是政治因素，是否民眾黨立委陳昭姿、國民黨立委陳菁徽力推代孕法案，民進黨就非擋不可。

陳菁徽表示，人工生殖法是民生法案，這是一個不分黨派的議題，卻不知為何在一天內轉變成為政治法案。如果最後真的脫鉤處理，就必須讓女同志或單身女生都知道部分的人（同志家庭）是不能適用人工生殖法。

蘇清泉說，周四衛環委員會將安排詢答，讓立委們「講好講滿」，一邊審，一邊等著行政院版本，若行政院版能趕在月底前送來，屆時立法院延會期間，再看是否來得及三讀。

賴清德曾提代孕立法

事實上，賴清德總統廿二年前任立委時，曾率先提出包含代理孕母的人工生殖法草案，時任立委的副總統蕭美琴、高雄市長陳其邁均為連署人。賴當時強調，醫學科技進步，應讓想受孕但身體不允許的女性，有代理孕母這種選擇方式。

賴清德當時說，他與醫師出身的簡肇棟等立委聯名提案的版本同意代理孕母方式，在他過去行醫經驗中，「看到很多想生孩子的女性，明明身體不允許，卻硬是懷孕，結果釀成悲劇。」，若真的想要孩子，當然可辦理領養；「但醫學是一種服務的科學，當醫學科技已進步到這種地步，應讓想要小孩的人可以孕母方式獲得孩子。」

由於法案爭議性大，立法遲無進度，賴清德在提案三年後表示，因立院屆期不連續，須重新提出草案，二○○七年三讀通過沒有代理孕母的人工生殖法。

代理孕母 賴清德 醫學

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