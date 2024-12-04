侵害人權、剝削弱勢／民團籲停止代孕立法

立法院本周四審查「人工生殖法」修正草案，台灣女人連線與多個人權團體昨日召開記者會，齊呼「代孕侵害人權！」，周四將至立院抗議。

台灣女人連線理事長黃淑英表示，代孕涉及的不僅是子宮的使用，更包含代理孕母身體、生理及心理的全面付出。不論是利他或無償，本質都是歧視與剝削，人權團體呼籲停止審查與代孕制度相關的法案內容，應停止代孕立法。

黃淑英說，代理孕母議題討論三十年，始終沒結論，其中最令人不捨的是代理孕母制度恐將女性子宮商品化，讓有錢人把生育風險加諸在經濟弱勢女性身上。

黃淑英指出，立法過程中，常以「需求者」為主，希望眾人傾聽不孕症患者內心深處期盼的需求，但誰來顧及「付出者」權益呢？

至於原本版本強調「利他主義的無償代孕」，黃淑英認為，這根本不存在，即使代孕過程可以向委託方收取必要妊娠相關開銷，但這宛如變相的人口買賣，保障有錢人以最低廉代價獲得窮人服務。

台灣反代孕行動小組發言人陳愷寧表示，一旦代理孕母制度合法化，將使經濟弱勢女性成為被剝削的對象，周四立院審議此修正法案，婦女團體和人權團體將號召民眾至立法院陳抗，堅決反對代孕制度侵害女性權益。