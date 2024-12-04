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侵害人權、剝削弱勢／民團籲停止代孕立法

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
立法院周四將審查人工生殖法修正草案，台灣女人連線與多個婦女及人權團體昨呼籲停止審查與代孕制度相關的法案內容。記者曾學仁／攝影
立法院周四將審查人工生殖法修正草案，台灣女人連線與多個婦女及人權團體昨呼籲停止審查與代孕制度相關的法案內容。記者曾學仁／攝影

立法院本周四審查「人工生殖法」修正草案，台灣女人連線與多個人權團體昨日召開記者會，齊呼「代孕侵害人權！」，周四將至立院抗議。

台灣女人連線理事長黃淑英表示，代孕涉及的不僅是子宮的使用，更包含代理孕母身體、生理及心理的全面付出。不論是利他或無償，本質都是歧視與剝削，人權團體呼籲停止審查與代孕制度相關的法案內容，應停止代孕立法。

黃淑英說，代理孕母議題討論三十年，始終沒結論，其中最令人不捨的是代理孕母制度恐將女性子宮商品化，讓有錢人把生育風險加諸在經濟弱勢女性身上。

黃淑英指出，立法過程中，常以「需求者」為主，希望眾人傾聽不孕症患者內心深處期盼的需求，但誰來顧及「付出者」權益呢？

至於原本版本強調「利他主義的無償代孕」，黃淑英認為，這根本不存在，即使代孕過程可以向委託方收取必要妊娠相關開銷，但這宛如變相的人口買賣，保障有錢人以最低廉代價獲得窮人服務。

台灣反代孕行動小組發言人陳愷寧表示，一旦代理孕母制度合法化，將使經濟弱勢女性成為被剝削的對象，周四立院審議此修正法案，婦女團體和人權團體將號召民眾至立法院陳抗，堅決反對代孕制度侵害女性權益。

人權 代理孕母 子宮

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