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科技執法 台中增3處、桃園多29處

聯合報／ 記者曾健祐周嘉茹／連線報導

科技執法當道，台中市警方7月起在南區2大路口啟動科技執法，不到5個月已開出5221件罰單，事故率較去年同期下降至少2成，12月起在東區、南區再增設3處科技執法。桃園警方也獲行政院核定9680萬元，一口氣布建29處多功能科技執法，明年元旦開「拍」。

台中第三分局表示，今年7月起新增南區文心南路與復興路口、國光路與忠明南路口2處科技執法，截至11月25日共舉發5221件違規，以直行車占用轉彎車道2398件最多，其他依序為闖紅燈1710件、跨越雙白線804件、多車道左轉彎及不先駛入內側車道309件。

警方指出，文心南路與復興路口、國光路與忠明南路口是民眾往返市中心要道，也是南區高肇事率路口，在科技執法啟動後，2路口事故率各降20%、27%，成效不錯。12月起在東區精武路與旱溪西路口、精武路與進化路口，及南區建國北路與東興路口3處也將新增科技執法，提醒民眾注意。

無獨有偶，桃園市交通警察大隊也觀察科技執法設備有效取締違規，提升用路安全，今年1至10月科技執法連同員警攔停舉發，共取締7440件不停讓行人，相關路口事故較去年減少711件。

交通警察大隊隊長李維振說，獲中央補助建置的29處多功能科技執法系統，幾乎桃園各區都有布建，可偵測2至4種違規項目，包含超速、闖紅燈、不停讓行人及未依標誌標線號誌指示行駛等，12月為宣導期，明年1月1日正式執法。

桃園 科技執法 車道

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