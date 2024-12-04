代孕立法轉彎 綠委要國健署長下台

衛福部代孕政策大轉彎，不僅在野痛批，自家立委也不挺，民進黨立委沈伯洋表示，代孕立法暴衝，點名國健署署長吳昭軍下台。對此，吳昭軍低調回應「給予尊重，虛心接受，一切就按照程序走。」

多名民進黨立委前天在群組表態反對代孕合法化，黃捷表示，若代孕思考只從需求面出發，孕母和子女的聲音徹底被消失，對台灣女性將是全面性災難，希望衛福部扛住壓力；郭昱晴要求國健署拿出應有的態度，不要因為扛不住在野黨的壓力，硬是把代孕議案「打包」。

沈伯洋批評，國健署亂說話，無視行政立法協調，當初協調結果就是代理孕母必須脫鉤處理，但吳昭軍對外公布代理孕母規畫，引發爭議後，還要衛福部長邱泰源出來滅火，「這種戲碼真的夠了，不適任的事務官根本就不應該在那個位子」。

外界批評政策急轉彎，吳昭軍解釋，今年五月初預告人工生殖法修正草案後，收到很多意見，衛福部曾舉辦二場公聽會、三十多場專家會議，但反對代理孕母的聲音仍多。專家討論後，認為代理孕母爭議太多，尚未取得社會共識，因此，國健署也準備了沒有納入代理孕母的人工生殖法修法版本，因此，這不算政策轉彎。

對此，民眾黨立委陳昭姿表示，人工生殖法修法涉及性別平等議題，衛福部版本需先通過性平委會審議，目前委員審閱版本是含有代孕立法部分，而吳昭軍所說的代孕拖鉤版本，尚未送進性平委員會，這難道不是政策大轉變。

國民黨立委陳菁徽說，之前不少民進黨立委連署支持代理孕母制度，不明白為何一天之內立場丕變。周一民進黨立法院黨團記者會開得常突然，在閉門密談後，馬上召開，讓人質疑圍魏救趙，因周四立院會議主要審議一一四年度中央政府總預算案，代孕脫鉤一事，正用來轉移焦點。

衛福部長邱泰源昨日出席社家署一一三年社區金點獎頒獎典禮，據了解，出席該活動的副總統蕭美琴「有話跟邱部長說」，邱泰源典禮結束後即驅車前往總統府。