幼兒誤吞「水晶寶寶」腸阻塞

新竹1名一歲半幼兒因誤食「水晶寶寶」膨脹玩具，送往新竹台大分院新竹醫院急診，經住院禁食、接受靜脈輸液，並定時給予瀉劑後，5天後康復出院；醫師提醒，水晶寶寶看似無害，在腸道吸收水分後卻可膨脹至原本體積的20至30倍，腸阻塞恐威脅生命，家長不可不慎。

新竹台大分院小兒部醫師楊德亮說，家屬時常於幼兒吞入異物後，緊急給予大量飲水，但水晶寶寶主要成分是丙烯酸樹脂，是吸水性很強的高分子化合物，短時間內吸收大量水分體積會迅速膨脹數十倍，進而引起腹痛、腹脹、嘔吐等腸道急性阻塞症狀。過去曾有未緊急醫療處置導致死亡個案。

4年前，新竹還有1名年僅11個月大的嬰兒，因反覆膽汁性嘔吐住院，經電腦斷層顯示明顯腸道阻塞，小兒外科醫師剖腹探查後，才發現小腸內有一顆已漲大至3公分的水晶寶寶，經手術移除異物並在加護病房照護多日後，才恢復正常進食。

楊德亮說，幼兒誤食水晶寶寶除了可能阻塞腸道，也會有窒息風險，因為水晶寶寶可能卡在呼吸道中，導致窒息缺氧，當兒童出現異物梗塞症狀，應立即施行兒童哈姆立克法。若家中有3歲以下幼兒，應注意遊戲安全避免接觸細小物，以免發生異物吞食、梗塞等憾事。

醫界提醒，除了水晶寶寶，磁力益智玩具「巴克球」也容易被幼兒放入口中，若吞了2顆以上，使巴克球在胃腸道翻滾，加上強大磁吸力可切斷血液供應，進而引發腸穿孔，後果不堪設想。